Андрей Бочаров поздравил жителей с Днем народного единства

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в телефонном разговоре поздравил митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, а в его лице всех православных с праздником Казанской иконы Божией Матери. Также глава региона поздравил владыку и всех жителей Волгоградской области с Днем народного единства.
Напомним, сегодня, 4 ноября, в регионе в рамках празднования Дня народного единства прошли концерты, митинги. Также православные прошли крестным ходом в Волгограде, в Волжском и в других муниципалитетах.
