Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях обыграли АГУ-«Адыиф»

Спорт 04.11.2025 22:40
Сегодня, 4 ноября, в Майкопе состоялся матч в рамках девятого тура женской Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» оказалось сильнее клуба АГУ-«Адыиф» - 33:31.

Коллектив АГУ-«Адыиф» до противостояния с «Динамо-Синарой» выиграл всего дважды. Но при этом в прошлой встрече адыгейки добились сенсационного ничейного результата в выездном матче с краснодарской «Кубанью». Более того, майкопчанки на определенном отрезке вели с разницей «плюс шесть» и имели все шансы победить. Несмотря на то, что этого в итоге сделать не удалось, подопечные Никиты Голуба показали, что готовы биться даже с более сильными соперниками.

На старте матча в составе волгоградского коллектива трижды подряд отличилась Алина Загороднева. Хозяйки ответили точным попаданием Дарьи Миловой. Бело-голубые в дальнейшем владели небольшим преимуществом в один-два мяча, но в середине тайма динамовки стали отрываться.

Карина Сисенова, Алина Загороднева и София Чуракова по разу отличились, после чего адыгейские спортсменки отставали уже на пять мячей - 7:12. Однако в заключительной десятиминутке тайма игра в атаке у гостей разладилась и пошли ошибки. А майкопчканки, наоборот, заметно прибавили в движении и эффективно использовали имеющиеся шансы.

Еще за четыре минуты до перерыва после попадания Ангелины Кириченко волгоградки вели с разницей «плюс четыре». Но оставшегося время до окончания тайма хозяйкам хватило для того, чтобы не только отыграться, но и выйти вперёд. Анна Локян завершила контратаку и преимущество по итогам первой половины оказалось в пользу АГУ-«Адыиф» - 19:18.

В начале второго тайма забросили Валерия Вайкум и Елена Смирнова, благодаря чему хозяйки оторвались уже на три мяча. Гости вскоре сравняли  счёт, но вышли вперед подопечные Евгения Дмитриева только в середине тайма. Мария Дувакина отметилась спасением и сразу же совершила результативный дальний бросок со своей 6-метровой зоны по пустым воротам соперниц. После этого эффектного попадания вратаря счёт стал 25:24 в пользу «Динамо-Синары». Возможно, что именно данный бросок оказался ключевым во всем матче и помог бело-голубым получить дополнительную уверенность. Затем дважды отличилась Валентина Минченко и Алина Загороднева. 

Динамовки снова убежали в отрыв, однако хозяйки в последней десятиминутке сократили отставание до минимума. Заключительный отрезок противостояния прошёл в равной борьбе - обе команды до последнего боролись за победу. И все же в концовке более хладнокровными оказались волгоградки, которые удержали преимущество. Финальную точку в матче с семиметровой отметки поставила Татьяна Кириллова, установившая тем самым окончательный счёт - 33:31 в пользу «Динамо-Синары». Самой результативной в волгоградском составе стала Алина Загороднева, 11 раз поразившая ворота.

Евгений Дмитриев подвёл итоги победной встречи на пресс-конференции.

- Мы ехали сюда и знали, что матч будет равный. Вопрос в том, что игра нормально складывалась. Мы повели 15:9 и спокойно нужно держать эту разницу и не делать глупостей. Перестали забивать с шести метров, один на один. Дали Майкопу вернуться в матч. Надо работать над ошибками. Это не первая игра, где мы не реализовываем моменты. Я всегда говорю, что реализация, в том числе и семиметровых, это тоже мастерство. В этом нужно прибавлять, - отметил специалист.

Карина Сисенова, забросившая четыре мяча, поделилась впечатлениями о прошедшей игре.

- Хороший матч был для зрителей, напряженный. Не реализовали свои моменты. Думаю, из-за этого нам стало тяжело играть. Майкоп почувствовал «запах крови». В раздевалке в перерыве поговорили по поводу своих провалов в защите и что надо реализовывать имеющиеся возможности. И уменьшить потери, которых у нас было предостаточно. Не могу сказать, что во втором тайме мы это сильно устранили. Наверное, за счёт характера добились победы, - подчеркнула правая крайняя волгоградской команды.  

Таким образом, «Динамо-Синара» одержало четвёртую победу в сезоне и заработало девять очков. В следующей встрече бело-голубые в Волгограде сыграют с тольяттинской «Ладой» 10 ноября. Начало матча на «Динамо Арене» в 18-30 ч.

Фото: АГУ-«Адыиф»

