Экономика

Ж/д билеты подорожают в России с 1 декабря

Экономика 04.11.2025 17:51
0
04.11.2025 17:51


О предстоящем изменении тарифов сообщили в ФАС РФ, ссылаясь на распоряжение правительства. Как и годом ранее, изменения вступят в силу с 1 декабря.

Так, на 10 % повысятся тарифы на грузовые железнодорожные перевозки;

– на 11,4%  - на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте железнодорожных перевозок - в плацкартных и общих вагонах;

– на 9,6%  - на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении пассажирских перевозок дальнего следования.

Напомним, с 1 декабря 2024 года  стоимость билетов была увеличена на 11,6%, а тарифы на грузовые перевозки - на 13,8%.

При этом перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости. ФАС России продолжит проводить мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки.

Служба отмечает, что также предусмотрены меры поддержки для граждан. Например, ранее ФАС России утвердила приказ о круглогодичной скидке для пассажиров от 10 до 18 лет при покупке билета в плацкартных и общих вагонах. Скидка предоставляется пассажирам независимо от формы обучения, без предъявления справки из учебного учреждения.

Ранее сообщалось, что РЖД проиндексирует зарплату своим сотрудникам.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
04.11.2025 17:51
Экономика 04.11.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.11.2025 14:01
Экономика 04.11.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.11.2025 13:01
Экономика 04.11.2025 13:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2025 16:07
Экономика 02.11.2025 16:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2025 16:03
Экономика 01.11.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2025 15:11
Экономика 01.11.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.10.2025 17:10 Реклама
Экономика 31.10.2025 17:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2025 12:57 Реклама
Экономика 31.10.2025 12:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.10.2025 15:29
Экономика 30.10.2025 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.10.2025 08:30
Экономика 30.10.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 18:51
Экономика 28.10.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 13:26
Экономика 28.10.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 06:30
Экономика 28.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 06:02
Экономика 28.10.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.10.2025 08:10
Экономика 27.10.2025 08:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:33
Вилами на суде писано? Избитую жительницу Волгоградской области обвинили в покушении на убийство и посадили на 6 летСмотреть фотографии
19:00
Андрей Бочаров поздравил жителей с Днем народного единстваСмотреть фотографии
18:33
100-метровый флаг, забег в кокошниках и волжская уха: фоторепортаж о праздновании Дня народного единстваСмотреть фотографии
18:04
Путин подписал закон о круглодичном призыве в армиюСмотреть фотографии
17:51
Ж/д билеты подорожают в России с 1 декабряСмотреть фотографии
16:59
Раздача бесплатной каши и ухи в ЦПКиО вызвала ажиотажСмотреть фотографии
16:06
На кону – сотни жизней. Под Волгоградом продали землю с приютом для собак-инвалидовСмотреть фотографии
15:32
Молодые пловцы Волгограда побили пять рекордов РоссииСмотреть фотографии
14:47
Крестный ход и митинг прошли в Волгограде 4 ноябряСмотреть фотографии
14:01
Не вся еда – «золото» : в Волгограде назвали три подешевевших за год продуктаСмотреть фотографии
13:01
Волгоградцы больше половины зарплаты тратят на ипотечные взносыСмотреть фотографии
12:07
Владимир Путин утвердил два новых праздникаСмотреть фотографии
11:58
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 17-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
11:38
«Чисто визуально происходят мистические вещи»: волгоградский фотограф показал очарование «засыпающего» ЗадоньяСмотреть фотографии
10:27
Два человека разбились в Ладе Приоре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
«Нет упаднического настроения»: «Ротор» дома проиграл «Арсеналу»Смотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области похоронят погибшего в ДНР штурмовика Андрея ДьяковаСмотреть фотографии
07:44
15 БПЛА уничтожены в небе Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде и Волжском 4 ноября пройдут крестным ходомСмотреть фотографии
06:07
План «Ковер» и беспилотную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
00:49
Беспилотная опасность и план «Ковер» объявлены в Волгограде и областиСмотреть фотографии
00:30
13 летевших на энергообъекты БПЛА сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
00:25
Бочаров: обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:16
На посту ДПС под Волгоградом массово искали нарушителейСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде готовят проект спасения барельефа на героическом Доме ПавловаСмотреть фотографии
19:45
Новые возможности или путь в никуда? Волгоградские педагоги высказались о проникновении ИИ в жизнь школьниковСмотреть фотографии
19:07
Волгоградские корни нашли у нового замминистра обороны РФ ОсьмаковаСмотреть фотографии
18:27
В Камышине увековечили память погибшего на СВО Николая СпиринаСмотреть фотографии
18:04
«Ротор» в Волгограде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:2Смотреть фотографии
17:31
12678 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Арсеналом»Смотреть фотографии
 