Ж/д билеты подорожают в России с 1 декабря





О предстоящем изменении тарифов сообщили в ФАС РФ, ссылаясь на распоряжение правительства. Как и годом ранее, изменения вступят в силу с 1 декабря.

Так, на 10 % повысятся тарифы на грузовые железнодорожные перевозки;



– на 11,4% - на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте железнодорожных перевозок - в плацкартных и общих вагонах;



– на 9,6% - на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении пассажирских перевозок дальнего следования.



Напомним, с 1 декабря 2024 года стоимость билетов была увеличена на 11,6%, а тарифы на грузовые перевозки - на 13,8%.



При этом перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости. ФАС России продолжит проводить мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки.



Служба отмечает, что также предусмотрены меры поддержки для граждан. Например, ранее ФАС России утвердила приказ о круглогодичной скидке для пассажиров от 10 до 18 лет при покупке билета в плацкартных и общих вагонах. Скидка предоставляется пассажирам независимо от формы обучения, без предъявления справки из учебного учреждения.



Ранее сообщалось, что РЖД проиндексирует зарплату своим сотрудникам.





