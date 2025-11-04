Экономика

Волгоградцы больше половины зарплаты тратят на ипотечные взносы

04.11.2025 13:01
Соотношение ипотечного платежа к средней зарплате жителей Волгоградской области составило 60,7%. Такие данные опубликовал РИА Рейтинг. А средний размер ежемесячного взноса достиг 68,9 тысячи рублей при стоимости ипотеки в 3,9 миллиона рублей. По итогам исследования Волгоградская область заняла в рейтинге 62-е место.

Лидером исследования стала Чукотка. В этом регионе на ежемесячный ипотечный взнос уходит всего 23,5% от средней зарплаты или 82,9 тысячи рублей при оформленном ипотечном займе на сумму 4,7 млн.

Странная ситуация сложилась в Калмыкии. Здесь размер ипотечного ежемесячного взноса один из самых больших в стране – 105,9 тысячи рублей. Это 114% от местных зарплат. 

Справка. Расчеты производились исходя из данных Центробанка и Росстата. В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступало соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек.


15:32
Молодые пловцы Волгограда побили пять рекордов РоссииСмотреть фотографии
14:47
Крестный ход и митинг прошли в Волгограде 4 ноябряСмотреть фотографии
14:01
Не вся еда – «золото» : в Волгограде назвали три подешевевших за год продуктаСмотреть фотографии
13:01
Волгоградцы больше половины зарплаты тратят на ипотечные взносыСмотреть фотографии
12:07
Владимир Путин утвердил два новых праздникаСмотреть фотографии
11:58
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 17-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
11:38
«Чисто визуально происходят мистические вещи»: волгоградский фотограф показал очарование «засыпающего» ЗадоньяСмотреть фотографии
10:27
Два человека разбились в Ладе Приоре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
«Нет упаднического настроения»: «Ротор» дома проиграл «Арсеналу»Смотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области похоронят погибшего в ДНР штурмовика Андрея ДьяковаСмотреть фотографии
07:44
15 БПЛА уничтожены в небе Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде и Волжском 4 ноября пройдут крестным ходомСмотреть фотографии
06:07
План «Ковер» и беспилотную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
00:49
Беспилотная опасность и план «Ковер» объявлены в Волгограде и областиСмотреть фотографии
00:30
13 летевших на энергообъекты БПЛА сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
00:25
Бочаров: обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:16
На посту ДПС под Волгоградом массово искали нарушителейСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде готовят проект спасения барельефа на героическом Доме ПавловаСмотреть фотографии
19:45
Новые возможности или путь в никуда? Волгоградские педагоги высказались о проникновении ИИ в жизнь школьниковСмотреть фотографии
19:07
Волгоградские корни нашли у нового замминистра обороны РФ ОсьмаковаСмотреть фотографии
18:27
В Камышине увековечили память погибшего на СВО Николая СпиринаСмотреть фотографии
18:04
«Ротор» в Волгограде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:2Смотреть фотографии
17:31
12678 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Арсеналом»Смотреть фотографии
17:03
ЗАГС на юге Волгограда обставят новой мебелью по спецзаказуСмотреть фотографии
16:25
Волгоградский НЭТ в декабре заменил один спектакльСмотреть фотографии
15:54
На «Волгоград Арене» начинается противостояние «Ротора» и «Арсенала»Смотреть фотографии
15:22
В Волгограде задержали лжеминера после его анонимного звонкаСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский предприниматель пытался закрыть дело о падении работника с лесовСмотреть фотографии
14:01
«Он потрясал воображение»: как сложилась судьба известного подземного кафе на центральной набережнойСмотреть фотографии
13:32
Тело пропавшего рыбака нашли на берегу реки под ВолгоградомСмотреть фотографии
 