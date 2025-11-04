Волгоградцы больше половины зарплаты тратят на ипотечные взносы





Соотношение ипотечного платежа к средней зарплате жителей Волгоградской области составило 60,7%. Такие данные опубликовал РИА Рейтинг. А средний размер ежемесячного взноса достиг 68,9 тысячи рублей при стоимости ипотеки в 3,9 миллиона рублей. По итогам исследования Волгоградская область заняла в рейтинге 62-е место.

Лидером исследования стала Чукотка. В этом регионе на ежемесячный ипотечный взнос уходит всего 23,5% от средней зарплаты или 82,9 тысячи рублей при оформленном ипотечном займе на сумму 4,7 млн.



Странная ситуация сложилась в Калмыкии. Здесь размер ипотечного ежемесячного взноса один из самых больших в стране – 105,9 тысячи рублей. Это 114% от местных зарплат.

Справка. Расчеты производились исходя из данных Центробанка и Росстата. В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступало соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек.







