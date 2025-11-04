Спорт

«Киквидзе» вышел в плей-офф чемпионата РФ по мини-футболу в формате 8x8

Спорт 04.11.2025 21:59
0
04.11.2025 21:59


В Сочи в эти дни проходит чемпионат России по мини-футболу в формате 8x8. Команда «Киквидзе» из станицы Преображенская Волгоградской области пробилась в 1/32 финала турнира. 

Напомним, «Киквидзе» прошёл отбор на соревнования благодаря победе в региональном чемпионате. В Сочи волгоградский коллектив попал в одну группу с «Ока Молоко» из Рязанской области и «Сотрансом» из Ленинградской области.

В первом матче национального чемпионата против рязанских оппонентов «Киквидзе» вёл в счете, но пропустил в самом конце. В итоге игра завершилась со счётом 1:1. В следующей встрече против «Сотранса» команда из Волгоградской области  долгое время имела преимущество - 2:0 и 3:1. Затем соперники забили трижды подряд и вышли вперёд. И в ключевой момент противостояния футболисты «Киквидзе» проявили характер и не только сравняли, но и вырвали волевую победу со счётом 6:4. Этот успех позволил волгоградскому коллективу занять первое место в группе с четырьмя заработанными очками.

Завтра, 5 ноября, «Киквидзе» продолжит борьбу за чемпионство и сыграет в 1/32 финала против московского «Транслома». В случае выигрыша волгоградцы в этот же день в 18-50 ч. встретятся в 1/16 финала с победителем пары «Барса» (ДНР) - «Лава-Связной Альянс» (Республика Чувашия).

Фото: «Киквидзе» /vk.com 

