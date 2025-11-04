Сегодня в ЦПКиО Волгограда яблоку негде было упасть. В парке отмечали День народного единства.
Забеги в кокошниках и русских костюмах, соревнования по перетягиванию каната, выступления народных коллективов – это была лишь часть обширной программы, которую приготовили для горожан.
Настоящий ажиотаж вызвала раздача бесплатной тыквенной каши и волжской ухи. Хватило аж на 600 порций!
Уже по традиции в ЦПКиО в честь сегодняшнего праздника развернули 100-метровый триколор.
Смотрим на фото, как все было.
Фото Андрея Поручаева