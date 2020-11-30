В Волгограде от бешенства умерла девочка из Палласовского района

Здравоохранение 30.11.2020 20:35
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30.11.2020 20:35
Медикам не удалось спасти 9-летнюю школьницу из поселка Заволжский Палласовкого района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на источник в облздраве, третьеклассница, у которой ранее подтвердилось бешенство, сегодня скончалась в областной детской больнице. Врачи сделали все возможное, хотя прогноз изначально был пессимистичным - смертельный вирус бешенства из-за отсутствия профилактических мер успел полностью поразить организм. В таких случаях вероятность летального исхода 100%.
Напомним, заражение ребенка бешенством произошло от укуса домашней собаки. Инцидент произошел еще в конце августа, но взрослые родственники не придали этому значения. Они забеспокоились лишь недавно, когда рана на ноге девочки стала гноиться и сильно ухудшилось состояние ребенка.
По информации регионального комитета ветеринарии, владельцы домашнего животного, которое не было на привязи и содержалось на улице, не передали в местные органы ветеринарной службы информацию о факте укуса.
В ходе эпизоотического расследования выяснилось, что владельцы не обратились в ветеринарную службу и после гибели собаки, утилизировав ее самостоятельно.
Инкубационный период бешенства обычно длится 2-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от таких факторов, как место проникновения вируса бешенства и вирусная нагрузка. Первоначальные симптомы бешенства включают в себя повышение температуры и боль, а также необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения (парестезия) в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.
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