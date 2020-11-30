ВТБ запустил услугу автопополнения корпоративных карт





ВТБ запустил услугу автопополнения универсальных карт для бизнеса. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, опция подключается бесплатно по заявке в офисах банка или через систему дистанционного банковского обслуживания.

В рамках услуги, при достижении порога неснижаемого остатка на карте, банк автоматически переведет необходимую сумму с расчетного счета клиента на карточный. Порог, при достижении которого следует пополнить счет, клиент определяет самостоятельно.

«Универсальная карта ВТБ – удобный инструмент проведения расходов, связанных с предпринимательской деятельностью. Мы работаем над расширением функционала карты, чтобы максимально соответствовать ожиданиям пользователей. Наши клиенты все больше заинтересованы в сервисах, которые позволяют экономить время и переводить все рутинные операции в автоматический режим. С помощью удобного сервиса владельцы универсальных карт смогут поддерживать положительный баланс счета карты и быть уверенными в постоянной доступности этого платежного средства для представительских, хозяйственных, командировочных или иных бизнес-расходов», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.