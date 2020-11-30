Экономика

ВТБ запустил услугу автопополнения корпоративных карт

Экономика 30.11.2020 13:08 Новости компаний
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30.11.2020 13:08 Новости компаний


ВТБ запустил услугу автопополнения универсальных карт для бизнеса. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, опция подключается бесплатно по заявке в офисах банка или через систему дистанционного банковского обслуживания.
В рамках услуги, при достижении порога неснижаемого остатка на карте, банк автоматически переведет необходимую сумму с расчетного счета клиента на карточный. Порог, при достижении которого следует пополнить счет, клиент определяет самостоятельно.
«Универсальная карта ВТБ – удобный инструмент проведения расходов, связанных с предпринимательской деятельностью. Мы работаем над расширением функционала карты, чтобы максимально соответствовать ожиданиям пользователей. Наши клиенты все больше заинтересованы в сервисах, которые позволяют экономить время и переводить все рутинные операции в автоматический режим. С помощью удобного сервиса владельцы универсальных карт смогут поддерживать положительный баланс счета карты и быть уверенными в постоянной доступности этого платежного средства для представительских, хозяйственных, командировочных или иных бизнес-расходов», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Пользователям универсальной карты ВТБ доступны все необходимые функции: внесение наличных денежных средств на расчетный счет организации через банкоматы банка (самоинкассация), безналичная оплата товаров и услуг, а также получение наличных денежных средств. Карта поддерживает бесконтактную оплату, в том числе Applе Pay, Samsung Pay, Google Pay. Дополнительную защиту данных при оплате картой в интернете обеспечивает технология 3D Secure.

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