Гаражная «зачистка» грядет в Краснооктябрьском районе Волгограда





Решения о демонтаже 23 металлических гаражей в Краснооктябрьском районе уже принято. Собственникам самовольно установленных нестационарных строений, как сообщает ИА «Высота 102», предложено добровольно их демонтировать в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заседания комиссии. Соответствующие объявления должны уже появиться на металлических строениях. Под снос попали гаражи у дома №17 по улице Репина. Если собственники не сделают этого сами, то за дело возьмутся сотрудники МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда». Им поручено организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленных гаражей.

Напомним, гаражная «зачистка» продолжается в Волгограде уже не первый год. За это время были снесены сотни гаражей, многие из которых были установлены еще во времена Советского Союза. Чиновники принимают решения о сносе на основании отсутствия разрешительных документов и права собственности, однако оформить эти документы в настоящее время почти невозможно.







