Общество 28.11.2020 12:51
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28.11.2020 12:51
Волгоградская областная дума поддержала федеральную инициативу по ужесточению контроля за оборотом химических удобрений. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, соответствующее постановление приняли областные законодатели.
В Госдуме на рассмотрении находится проект изменений в федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Документ предусматривает установление обязательных требований для оборота сельскохозяйственных препаратов в России. Предполагается, что уполномоченные федеральные органы будут контролировать ввоз этих веществ через границу и дальнейший оборот, включая применение и захоронение. Порядок организации контроля за этим процессом определит Правительство. Кроме того, появится перечень пограничных пунктов пропуска, через которые разрешат ввозить данные препараты. Все сведения об удобрениях будут вноситься в единую информационную систему.
Напомним, проблема использования агрохимикатов неизвестного происхождения последние несколько лет остро стоит в Волгоградской области. На полях Иловлинского, Городищенского и других районов региона ежегодно вырастают так называемые целлофановые города, в которых иностранцы-нелегалы бесконтрольно занимаются выращиванием овощей. Буквально в минувшем месяце сотрудники полиции и УФСБ провели серию проверок в Быковском и Николаевском районах. Кроме нарушений в сфере трудовой миграции были выявлены факты несанкционированного забора воды для полива овощных культур. Ранее неоднократно в подобных теплицах представители профильных ведомств находили китайские удобрения, не имеющие сертификатов безопасности.
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