Промах магазинного вора в Волгограде засняли видеокамеры

Происшествия 26.11.2020 13:17
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26.11.2020 13:17
Перепутал с мобильным телефоном и украл не то из магазина житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, инцидент произошел в Красноармейском районе в одном из сетевых магазинов по проспекту Героев Сталинграда.
О краже в полицию сообщил руководитель магазина. По его словам, неизвестный посетитель в торговом зале похитил с прилавка переносной сканер штрих-кодов, спрятал его под одежду и покинул магазин. Действия злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения. Несмотря на то, что мужчина был в маске, его личность установили. 35-летний неработающий житель района сознался в содеянном. Задержанный пояснил, что сканер он принял за сотовый телефон и решил похитить. Дома, внимательно изучив гаджет, он понял, что ошибся, и решил сдать его в скупку, где его и задержали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.
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