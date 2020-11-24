Дни абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA пройдут в «Волга-Раст-Октава»

Экономика 24.11.2020 15:56 Реклама
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24.11.2020 15:56 Реклама
Как часто мы замечаем удивительные вещи, которые происходят у нас прямо здесь и сейчас? Ведь можно получить от жизни больше радости, если открыться впечатлениям, которые прежде казались несущественными. Посмотреть на привычные вещи по-новому, ощутить счастье в ежедневных радостях, прочувствовать, что ценно настоящее. Официальный дилер ŠKODA приглашает открыться впечатлениям вместе с Новой ŠKODA ОCTAVIA.
Компания «Волга-Раст-Октава» приглашает с 5 по 13 декабря посетить Дни абсолютно Новой ŠKODA ОCTAVIA. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.
В программе мероприятия:
• Индивидуальный тест-драйв
• Семейные мастер-классы
• Детский тест-драйв
• Приятный комплимент за прохождение тест-драйва
• Подарки и угощения
ŠKODA OCTAVIA - это абсолютно новый дизайн. Автомобиль смотрится неотразимо с любого ракурса. Он выглядит более мощным, возбуждающим эмоции и современным.
Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA позволит чувствовать комфорт и безопасность каждому члену семьи и ценить настоящий момент, отражая его в своих сердцах.
Организаторы позаботились о том, чтобы пребывание в Дилерском центре было комфортным и безопасным как для клиентов, так и для сотрудников: все поверхности дезинфицируются и являются безопасными для посетителей салона; каждый тестовый автомобиль проходит обработку и дезинфекцию.
Записаться на тест-драйв можно по телефону: +7 (8442) 55-14-14 или на сайте.
Мероприятие пройдёт по адресу: г. Волгоград, ул. К. Либкнехта 19 А.
Фото: "Волга-Раст-Октава"
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