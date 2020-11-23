Волгоградский губернатор объявил о возвращении некоторых ковидных госпиталей к обычной работе











Сложившаяся на территории Волгоградской области санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет начать вывод некоторых медицинских учреждений из числа госпиталей, работающих исключительно с больными коронавирусом пациентами. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом на оперативном совещании сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров.

"Стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, при которой наблюдается снижение прироста простудных заболеваний, стабилизация скорости роста заболеваний коронавирусной инфекцией и пневмониями, и достаточный объем коечного фонда позволяют нам расширить линейку оказания жителям высокотехнологичной медицинской помощи на базе наших специализированных медучреждений, прежде всего клинической больницы №12, с поэтапным выводом ее из числа ковидных госпиталей и возвращением к плановой работе", - заявил глава региона.

Андрей Бочаров обратил внимание подчиненных на работу сердечно-сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. "При необходимости прошу также представить на рассмотрение оперативного штаба предложения по выводу дополнительных лечебных учреждений из числа госпиталей и возвращению их к плановой работе", - добавил он.

В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки возврат выведенных лечебных заведений в число инфекционных госпиталей должен быть произведен за 10 дней.

Волгоградский губернатор отметил, что меры по предупреждению и снижению скорости распространения коронавирусной инфекции позволяют удерживать на территории региона стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в прогнозируемых параметрах. По его словам, стабильный характер имеет количество госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

В настоящее время в регионе в ковидных стационарах развернуто 8 тысяч коек, из которых свободно 30%. Ранее сообщалось, что к 1 декабря коечный фонд будет увеличен до 9 тысяч койко-мест.