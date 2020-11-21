



"Лечились амбулаторно без положительной динамики" - все чаще в статистике смертей от коронавируса в Волгоградской области стала появляться такая формулировка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный оперативный штаб, за минувшие сутки от COVID-19 погибло трое мужчин в возрасте от 47 до 67 лет и 77-летняя женщина.

Бесполезным оказалось домашнее лечение для 66-летнего жителя Октябрьского района. За помощью врачей он обратился сразу, как почувствовал первые симптомы заболевания. "Лечился амбулаторно, без положительной динамики", - пояснили в оперштабе. После ухудшения состояния пенсионера госпитализировали в областной госпиталь ветеранов войн, где у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Спасти больного медикам не удалось.

Нахождение дома только усугубило течение болезни 77-летней волгоградки, которая оперативно сообщила врачам о своем заболевании. Женщина скончалась в больнице №5, куда ее доставили после значительного ухудшения самочувствия.

47-летний житель Волгограда позвонил в скорую через три дня после первых признаков недомогания. Его обследовали и положили в больницу №4, в которой он впоследствии умер. Еще один погибший от коронавируса мужчина 67 лет проживал в Палласовском районе. Медики не смогли установить примерную дату его заболевания. Мужчину в тяжелом состоянии увезли на неотложке лечиться за 300 километров от дома - в Городищенскую ЦРБ, где он скончался.

Всего в Волгоградской области от коронавируса с начала пандемии умерло 272 человека. Общее число заболевших - 25021. В настоящее время в инфекционных госпиталях находятся 5,6 тысячи человек.



