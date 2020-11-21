



В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ волгоградского «Ротора» и «Урала» заменены арбитры из-за сомнительных результатов при тестировании на коронавирус. О перестановках, сообщает ИА "Высота 102", информировал телеграм-канал РПЛ. Вместо Виталия Мешкова судьёй матча «Ротор» – «Урал» назначен Владимир Москалёв, вместо Василия Казарцева в качестве VAR будет работать Евгений Турбин.

Напомним, матч 15-ого тура между «Ротором» и «Уралом» состоится завтра на «Волгоград Арене» в 17-30.



