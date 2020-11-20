Как в Нью-Джерси: под Волгоградом открыли новую бетонную дорогу





На участках реконструкции трассы Р-22 «Каспий» в Волгоградской области открыто рабочее движение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, проезд по двум уже построенным полосам с бетонным покрытием организован на трех участках общей протяженностью 11,6 км. Техническое решение поможет освободить от транспорта старый участок трассы, на месте которого построят новый под две полосы движения, пояснили в учреждении.





Для обеспечения безопасного проезда по новым участкам дорожники нанесли разметку, в местах высокой насыпи установили металлическое барьерное ограждение со стороны обочины, а с другой стороны проезжей части устроили парапетное ограждение по типу «Нью-Джерси», которое по окончании стройки будет служить для разделения транспортных потоков.





Реконструкция участка федеральной автодороги Р-22 «Каспий» с 903 по 922 км в Городищенском и Иловлинском районах Волгоградской области началась в прошлом году. Помимо строительства четырехполосного участка из бетона, специалисты возведут два новых моста через реки Сакарка и Тишанка и две транспортные развязки, которые обеспечат безопасные повороты и связь с федеральной трассой ближайших населенных пунктов — хуторов Краснодонский, Кузнецов, Фастов и поселка Качалино. Одна из развязок, в границах Качалино, уже выполнена на 50%.





Подходит к завершению строительство первой очереди моста через р. Сакарка: до конца 2020 года специалисты планируют завершить устройство мостового полотна и запустить движение по двум полосам. Это позволит приступить к строительству второй половины моста и увеличить фронт работ по реконструкции существующей дороги. «Главная особенность участка в том, что покрытие проезжей части мы выполняем из цементобетона. Материал не имеет ограничений по нагрузкам вне зависимости от времени года. В 2017 году на этой же дороге мы уже ввели в строй 10-километровый участок с бетонным покрытием. Пользователи трассы высоко оценили его преимущества», — отмечает директор волгоградского филиала, заместитель начальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.





Справка. Реконструкция участка автодороги Р-22 «Каспий» с 903 по 922 км входит в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и является продолжением масштабных работ по расширению трассы от Волгограда в направлении Москвы. В 2021 году, после окончания нынешней реконструкции, протяженность четырехполосных участков трассы Р-22 в регионе увеличится до 58 км.



