Волжанин запер вора в своей квартире





В Волжском задержаны подозреваемые в квартирной краже. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, н акануне 53-летний волжанин пришел домой и обнаружил в своей квартире двоих неизвестных. Злоумышленники попытались убежать, однако хозяин квартиры успел закрыть одного из них внутри, а второму подозреваемому удалось скрыться. Приехавшие на место преступления сотрудники полиции задержали вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. При себе у него были обнаружены отмычки для вскрытия дверей и ювелирные украшения, принадлежащие волжанину.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска отдела полиции №3 Управления МВД России по г. Волжскому установили местонахождение второго злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 41-летний волжанин. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ – «Кража» Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других преступлений.



