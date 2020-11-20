Волжанин запер вора в своей квартире

Происшествия 20.11.2020 11:14
0
20.11.2020 11:14
В Волжском задержаны подозреваемые в квартирной краже. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне 53-летний волжанин пришел домой и обнаружил в своей квартире двоих неизвестных. Злоумышленники попытались убежать, однако хозяин квартиры успел закрыть одного из них внутри, а второму подозреваемому удалось скрыться. Приехавшие на место преступления сотрудники полиции задержали вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. При себе у него были обнаружены отмычки для вскрытия дверей и ювелирные украшения, принадлежащие волжанину.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска отдела полиции №3 Управления МВД России по г. Волжскому установили местонахождение второго злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 41-летний волжанин. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ – «Кража» Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других преступлений.
Реклама
Под Волгоградом водитель иномарки скрылся после наезда на подростков-мопедистов20.11.2020 10:03
Происшествия 20.11.2020 10:03
Пожарные спасли молодую волгоградку из горящей квартиры20.11.2020 09:08
Происшествия 20.11.2020 09:08
Внимание, подмена!: телефонные мошенники обкатывают в Волгограде новый сценарий хищения денег20.11.2020 07:45
Происшествия 20.11.2020 07:45
Рецидивист ограбил в Волгограде офис микрозаймов19.11.2020 12:54
Происшествия 19.11.2020 12:54
Восьмерка с пьяным водителем оказалась в канаве в Ольховском районе Волгоградской области19.11.2020 10:44
Происшествия 19.11.2020 10:44
В Волгоградской области после ДТП со скорой помощью госпитализировали четверых человек19.11.2020 10:36
Происшествия 19.11.2020 10:36
Момент удара иномарки в столб в Волгограде попал на видео18.11.2020 09:43
Происшествия 18.11.2020 09:43
Под Волгоградом вооруженный мужчина угнал такси17.11.2020 10:59
Происшествия 17.11.2020 10:59
В центре Волгограда пенсионер сбил ребенка на самокате17.11.2020 09:34
Происшествия 17.11.2020 09:34
Разбил кружку о голову: в волгоградском хостеле подрались вахтовики16.11.2020 12:29
Происшествия 16.11.2020 12:29
Житель Волгоградской области сломал ноги соседу из-за воды16.11.2020 10:37
Происшествия 16.11.2020 10:37
В Волгоградской области в машину с подростком за рулем врезалась "четырнадцатая"16.11.2020 09:35
Происшествия 16.11.2020 09:35
В Волгоградской области молодой водитель погиб в разбившейся легковушке16.11.2020 09:27
Происшествия 16.11.2020 09:27
Два трупа в легковушке: в Волгоградской области лобовое ДТП с грузовиком почтовой службы15.11.2020 13:11
Происшествия 15.11.2020 13:11
В Волгограде в сгоревшей машине погиб водитель15.11.2020 10:37
Происшествия 15.11.2020 10:37
Реклама