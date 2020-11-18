Здравоохранение

Волгоградский облздрав будет наказывать за отказ поликлиник тестировать заболевших на COVID-19

Здравоохранение 18.11.2020 16:30
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18.11.2020 16:30


Сотрудники медицинских организаций, которые в нарушении приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 2 ноября 2020 года, отказываются делать тесты на COVID-19 всем заболевшим при первичном приеме, грозит дисциплинарное наказание. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя областного комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
"Приказ наш от 2 ноября абсолютно до всех поликлиник доведен и в рамках него они все должны работать", - подчеркнул Алимов. Содержимое этого документа "Высота 102" доводила до читателей в материале "Обязательные тесты и основания для КТ: в Волгограде обновили рекомендации для лечения больных на дому". Так, в приказе облкомздрава и обновленных рекомендациях по оказанию медицинской помощи пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях отмечается, что забор биоматериала у пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа, COVID-19 и внебольничной пневмонией должен проводиться при первичном обращении вне зависимости от места приёма – на дому или в больнице.
Отмечается, что пациентам старше 50 лет при первичном обращении за медицинской помощью проводится экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2. Лицам до 50 лет осуществляется забор биоматериала из носо- ротоглотки для проведения исследования методом амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР-исследование).
Однако по-прежнему в редакцию "Высоты 102" поступают жалобы от жителей региона, которые сообщают, что врач к ним приходит только на 4-5 день после обращения и отказывается брать тесты на COVID-19. Алимов сообщил, что такие обращения сегодня поступают и в облздрав, но назвал их единичными. По всем обращениям проводятся проверки.


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