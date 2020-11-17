Экономика

Россияне назвали развитую медицину главным признаком качественной жизни

Экономика 17.11.2020 16:14
0
17.11.2020 16:14


Крепкое здоровье и доступ к качественным медицинским услугам оказались для большинства россиян важнее высокого уровня доходов и наличия собственного жилья, свидетельствуют результаты исследования* качества жизни граждан, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» в октябре. В топ-10 признаков качественной жизни вошли также возможность формировать свои накопления, качественное образование и отсутствие стрессов.
Как показал опрос, сообщает ИА «Высота 102» качеством своей жизни полностью или скорее удовлетворены больше половины россиян 54,7%. Женщины выражали удовлетворение качеством жизни чуть чаще мужчин (56,8% против 52,6%).
В возрастном разрезе выражали удовлетворение качеством жизни преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (почти 62% респондентов в этой возрастной категории), а также более половины опрошенных в возрасте от 30 до 49 лет (54,2%) и старше 60 лет (52,5%). Респонденты в возрасте от 50 до 59 лет чаще выражали недовольство качеством своей жизни (51,3%).
В региональном разрезе полностью или скорее удовлетворены качеством своей жизни люди, проживающие в Москве (69,5%), Северо-Западном (62,3%), Северо-Кавказском (56,9%) и Уральском (56,7%) федеральных округах. Респонденты из Дальневосточного (53,8%), Сибирского (50,4%) и Южного (50,3%) федеральных округов, напротив, чаще других говорят, что в той или иной степени недовольны качеством своей жизни.
Медицина важнее дохода и жилья
Большинство респондентов (70,4%) чаще всего относили к главным признакам качественной жизни крепкое здоровье и качественную медицину. На втором месте оказался высокий уровень дохода (его к главным признакам отнесли 41,6% россиян). На третьем — наличие собственного жилья (оно входит в приоритеты 31,7% опрошенных). Далее следует возможность путешествовать (18%). 17,3% россиян отнесли к главным признакам качественной жизни высокий уровень социальной поддержки от государства — льготы, налоговые вычеты и т.д., — этот критерий занял пятое место. Наименьшая доля респондентов ставила в приоритет возможность не работать, имея пассивный доход (4,4%), наличие автомобиля (4,2%) и жизнь в столице или крупном городе (0,4%).
«Здоровье и качественная медицина на фоне событий 2020 года стали еще большей ценностью, чем всегда. Мы видим это в том числе потому, что уже несколько месяцев наблюдаем повышенный интерес наших клиентов к дополнительным медицинским сервисам, которые предлагаем в наших продуктах. Это и телемедицина, которая дает возможность, не покидая дома, получить оперативную консультацию врача, и страхование от критических заболеваний, и многое другое. Именно поэтому мы недавно вывели на рынок новый уникальный продукт на случай необходимости в реабилитации после нескольких серьезных заболеваний, в том числе после перенесенного COVID-19, который тоже вызвал большой интерес и у партнеров, и у клиентов», -- отмечает директор блока маркет-менеджмент, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.
На вопрос о том, какие именно составляющие качественной жизни присутствуют в жизни респондентов, респонденты чаще всего отвечали, что у них есть автомобиль (67,1%), собственное жилье (58,2%) и интересная работа или свое дело (47,2%).
Любопытно, что опрос банка «Открытие», проведенный в начале ноября, также подтверждает рост внимания россиян к своему здоровью: 61% респондентов сказали, что во время пандемии пересмотрели свои взгляды и здоровье для них важнее денег. Наиболее популярна такая точка зрения на Урале - 70%, наименее популярна на Северном Кавказе - 51%. Тем не менее о необходимости иметь финансовую подушку безопасности в период пандемии упомянули 79% россиян, а 34% опрошенных начали копить.
* Телефонный опрос проводился в октябре. В нем приняли участие 1503 респондента изо всех федеральных округов, из них 48% мужчин и 52% женщин. В возрастном разрезе 26,1% респондентов относятся к возрастной категории 18-29 лет; 28,7% — 30-49 лет, 14,6% — 50-59 лет и 30,5% — 60 лет и старше.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Экономика
17.11.2020 15:15
Экономика 17.11.2020 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2020 11:08
Экономика 17.11.2020 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2020 10:30
Экономика 17.11.2020 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2020 09:58
Экономика 17.11.2020 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2020 20:49
Экономика 16.11.2020 20:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2020 16:57
Экономика 16.11.2020 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2020 16:26
Экономика 16.11.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2020 16:08
Экономика 16.11.2020 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2020 13:38
Экономика 16.11.2020 13:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2020 12:49
Экономика 16.11.2020 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2020 11:13
Экономика 16.11.2020 11:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2020 08:52
Экономика 16.11.2020 08:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2020 08:01
Экономика 16.11.2020 08:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2020 19:45
Экономика 14.11.2020 19:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2020 15:04
Экономика 13.11.2020 15:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:32
Детям Волгоградской области привезут новогодние подарки из города невестСмотреть фотографии
19:19
«Не на крайнем же севере живете»: подъезд волгоградской многоэтажки остался без входной двериСмотреть фотографии
17:46
На юге Волгограда жильцы замерзают в своих квартирахСмотреть фотографии
17:14
Снег и вьюгу приготовились встретить коммунальные службы ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
«Выпустила пар»: жительницу Камышина осудили за угрозы взорвать судСмотреть фотографии
16:49
Новых добровольцев для прививки от коронавируса найдут среди медиков и соцработников Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области разжаловали 23 депутатовСмотреть фотографии
16:14
Россияне назвали развитую медицину главным признаком качественной жизниСмотреть фотографии
16:04
Врачи пояснили обстоятельства смерти четверых жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде контрактника осудили за коррупцию в воинской частиСмотреть фотографии
15:15
Зарегистрировать бизнес волгоградцам теперь можно в мобильном офисе СбербанкаСмотреть фотографии
15:14
На юге Волгоградской области из-за непрекращающейся метели начался «день жестянщика» (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
14:02
Оплата налогов доступна во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области врачам скорой помощи обещают подарить жильеСмотреть фотографии
12:50
Главе поселения под Волгоградом грозит 12 лет за обогащение на ремонте дорогиСмотреть фотографии
12:33
Начальник в энергоснабжающей организации задержан за взятку в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:51
Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома»Смотреть фотографии
11:50
Четвертые сутки по четыре смерти: в Волгоградской области растет число жертв пандемииСмотреть фотографии
11:08
Волгоградский «КАУСТИК» с начала нынешнего года увеличил экспорт некоторых видов продукцииСмотреть фотографии
10:59
Под Волгоградом вооруженный мужчина угнал таксиСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде прикрыли ярмарку из-за нарушения антикоронавирусных мерСмотреть фотографии
10:30
Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99%Смотреть фотографии
10:06
«Маски – это смерть»: отрицающий коронавирус волгоградец пришел в суд в новом облаченииСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолгиСмотреть фотографии
09:34
В центре Волгограда пенсионер сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографии
20:49
Волгоградская область сохранила «чемпионство» в антирейтинге регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
19:09
Губернатор Волгоградской области пообещал всем болеющим дома ковидникам бесплатные лекарстваСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде сменится руководитель одной из самых влиятельных организацийСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде раскроивший молотком голову приятеля студент из Йемена арестованСмотреть фотографии
17:42
В Волгоградской области выставили на торги раритетный дебаркадерСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 