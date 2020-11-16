Компания экс-губернатора Калининградской области займется в Волгограде скоростным трамваем





ООО «Светосервис-Волгоград» получит контракт на выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети наземной части скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, завершена закупка у единственного поставщика, заказчиком которой выступало МБУ «Северное». Стоимость контракта – более 51 миллиона рублей.

ООО «Светосервис-Волгоград» является концессионером в отношении объектов наружного освещения в областном центре. В начале 2018 года между компанией ООО «Светосервис-Волгоград», входящей в состав корпорации БЛ ГРУПП, и городским округом Волгоград было заключено концессионное соглашение сроком на 15 лет. Учредителем компании является Георгий Боос, бывший губернатор Калининградской области.



