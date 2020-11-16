Компания экс-губернатора Калининградской области займется в Волгограде скоростным трамваем

Экономика 16.11.2020 16:26
0
16.11.2020 16:26
ООО «Светосервис-Волгоград» получит контракт на выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети наземной части скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, завершена закупка у единственного поставщика, заказчиком которой выступало МБУ «Северное». Стоимость контракта – более 51 миллиона рублей.
ООО «Светосервис-Волгоград» является концессионером в отношении объектов наружного освещения в областном центре. В начале 2018 года между компанией ООО «Светосервис-Волгоград», входящей в состав корпорации БЛ ГРУПП, и городским округом Волгоград было заключено концессионное соглашение сроком на 15 лет. Учредителем компании является Георгий Боос, бывший губернатор Калининградской области.
Реклама
Банк «Открытие» обновляет условия обслуживания по карте Opencard Плюс16.11.2020 16:57
Экономика 16.11.2020 16:57
Умные приборы учета позволили сэкономить в Волгограде за 9 месяцев 2,7 млн кВт*ч электроэнергии16.11.2020 16:08
Экономика 16.11.2020 16:08
Семь из десяти потребительских кредитов клиенты Сбербанка оформляют онлайн16.11.2020 13:38
Экономика 16.11.2020 13:38
ВТБ запустил мобильную кассу для бизнеса16.11.2020 12:49
Экономика 16.11.2020 12:49
Волгоградская область и Адыгея выделились по размеру прожиточного минимума16.11.2020 11:13
Экономика 16.11.2020 11:13
Газификация Волгоградской области в рамках нацпроектов поможет развитию экономики16.11.2020 08:52
Экономика 16.11.2020 08:52
За один месяц в Волгоградской области некоторые продукты подорожали на треть16.11.2020 08:01
Экономика 16.11.2020 08:01
В Волгограде территорию бывшего тракторного завода освобождают от обременений для новой застройки14.11.2020 19:45
Экономика 14.11.2020 19:45
Большой или маленький, круглый или квадратный: какой стол нужен вашей кухне13.11.2020 15:04
Экономика 13.11.2020 15:04
«ЕвроХим-ВолгаКалий» ведет подготовку к реализации автоматизированной Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда13.11.2020 13:59
Экономика 13.11.2020 13:59
Сбербанк в Поволжье нарастил кредитный портфель за счет предприятий АПК13.11.2020 12:05
Экономика 13.11.2020 12:05
Банк «Открытие»: пандемия не уменьшила доходы почти для половины жителей ЮФО12.11.2020 17:10
Экономика 12.11.2020 17:10
Обучение, финансы, CRM: что предлагает «Зелёная неделя» для бизнеса?12.11.2020 15:34
Экономика 12.11.2020 15:34
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолги12.11.2020 13:01
Экономика 12.11.2020 13:01
«Россети Юг- Волгоград» выдала дополнительную энергомощность медучреждениям Волгограда12.11.2020 08:08
Экономика 12.11.2020 08:08
Реклама