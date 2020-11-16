Банк «Открытие» обновляет условия обслуживания по карте Opencard Плюс

Экономика 16.11.2020 16:57 Новости компаний
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16.11.2020 16:57 Новости компаний
Банк «Открытие» обновил условия обслуживания по карте Opencard Плюс. Теперь премиальный карточный флагман «Открытия» также доступен на базе международной платежной системы Mastercard, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
Клиентам банка со статусом «Плюс» (статус присваивается автоматически при суммарных остатках по вкладам, инвестиционным, накопительным и карточным счетам более 500 000 рублей) платить за выпуск карты не нужно. При отсутствии у клиента статуса взимается разовая комиссия за выпуск в размере 2000 руб., которая вернется на счет после получения статуса в первый месяц пользования картой. Обслуживание карты бесплатное для всех клиентов.
Кэшбэк по карте составляет 3% за всё, либо 11% в любимой категории и 1% за все покупки, если клиенты со статусом оплачивают услуги или совершают переводы на любые суммы в интернет-банке и мобильном приложении. Максимальная сумма кэшбэка в бонусных рублях – до 5000 в месяц.
Кроме того, держателям карты предоставляется бесплатная страховка выезжающих за рубеж, а также дополнительные скидки от платежной системы Mastercard для клиентов со статусом «Плюс» – 10% на бензин при оплате в приложениях Яндекс.Навигатор, Яндекс.Заправки, Яндекс.Карты и 30% на поездки в такси бизнес-класса в приложении Яндекс.Такси.
С более подробной информацией об Opencard Плюс Mastercard можно ознакомиться на сайте банка – open.ru/plusm.
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