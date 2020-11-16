Житель Волгоградской области сломал ноги соседу из-за воды





Жуткую расправу устроил над своим соседом 30-летний ранее судимый житель Михайловки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 13 ноября в больницу был доставлен 45-летний местный житель с травмами нижних конечностей. В ходе проведения проверки было установлено, что увечья он получил в результате конфликта с соседом. 30-летний ранее судимый мужчина был задержан оперативниками уголовного розыска.

Как установили полицейские, между соседями возникла ссора: один из мужчин перекрыл подачу воды в водопроводе, питающего вторую половину дома. В ходе выяснения отношений и последующего конфликта злоумышленник схватил молоток и нанес им потерпевшему множественные удары, причинив открытые переломы обеих ног. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.



