Происшествия 14.11.2020 10:14
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14.11.2020 10:14
Граната Ф-1 найдена в ходе демонтажа незаконного гаража на улице Прибалтийской у дома №19А в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Как стало известно информагентству, подозрительный предмет обнаружили сотрудники районного МБУ "ЖКХ". Об опасной находке руководитель муниципального предприятия сразу же сообщил в экстренные службы. О том, кто и когда спрятал в гараже гранату, пока ничего не известно.
Ранее сотрудники МБУ "ЖКХ" Краснооктябрьского района при демонтаже незаконных гаражей в поселке Нижние Баррикады нашли автомат Калашникова и другие боеприпасы.
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