Автомат Калашникова и боеприпасы обнаружены при демонтаже гаража в Волгограде





На склад с оружием наткнулись сегодня сотрудники МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» при демонтаже незаконного гаража. Как стало известно ИА «Высота 102», на месте строения в поселке Нижние баррикады обнаружен старый автомат Калашникова, несколько магазинов к нему, патроны и другие боеприпасы.

Коммунальщики вызвали наряд полиции. Кому из жителей принадлежит находка – пока неизвестно.

Мероприятия по сносу гаражей являлись плановыми, о чем власти района неоднократно оповещали собственников объектов. То есть у хозяина огнестрельного оружия было время замести следы. Поскольку владельцы отказались добровольно сносить гаражи, то за эту работу взялась районная коммунальная служба.



