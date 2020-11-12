Происшествия

Автомат Калашникова и боеприпасы обнаружены при демонтаже гаража в Волгограде

Происшествия 12.11.2020 11:34
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12.11.2020 11:34


На склад с оружием наткнулись сегодня сотрудники МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» при демонтаже незаконного гаража. Как стало известно ИА «Высота 102», на месте строения в поселке Нижние баррикады обнаружен старый автомат Калашникова, несколько магазинов к нему, патроны и другие боеприпасы.
Коммунальщики вызвали наряд полиции. Кому из жителей принадлежит находка – пока неизвестно.
Мероприятия по сносу гаражей являлись плановыми, о чем власти района неоднократно оповещали собственников объектов. То есть у хозяина огнестрельного оружия было время замести следы. Поскольку владельцы отказались добровольно сносить гаражи, то за эту работу взялась районная коммунальная служба.

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