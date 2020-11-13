Сбербанк в Поволжье нарастил кредитный портфель за счет предприятий АПК

Экономика 13.11.2020 12:05 Новости компаний
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13.11.2020 12:05 Новости компаний
Аграрии Поволжья успешно завершают уборочную кампанию. А вместе с ними итоги сельскохозяйственного сезона подводят и в Поволжском банке Сбербанка, констатируя значительный прирост количества кредитных договоров и их объемов.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, за 9 месяцев текущего года было заключено 2 184 сделки с агропромышленными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, что больше чем на четверть превышает объемы аналогичного периода прошлого года.
Сумма вновь заключенных договоров с агропредприятиями – представителями крупного, среднего и малого бизнеса выросла на 16,6% и достигла рекордных 17,28 млрд рублей. Наибольший прирост по данному показателю показало Самарское отделение Сбербанка, увеличив объемы новых «аграрных» выдач на 64%.
Больше всего агропредприятий, предпочитающих кредитоваться в Сбербанке, работают в Волгоградской (631), Саратовской (580) и Оренбургской областях (503). При этом если рассматривать портфель «аграрных» кредитов, то по данным на 1 октября он составил 36,67 млрд рублей. Из регионов Поволжского банка лидирует Саратовская область с 12,5 млрд рублей. Следом идут Волгоградская (7,8 млрд), Самарская (5,3 млрд) и Оренбургская области (5,1 млрд).
Как отмечают в Сбербанке, в 2020 году агропромышленный сектор Поволжья не был подвержен рискам, свойственным для большинства отраслей экономики. Пандемия новой коронавирусной инфекции фактически не повлияла на сферу растениеводства.
Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Благоприятные погодные условия поспособствовали тому, что в большинстве регионов Поволжья удалось вовремя завершить сезонно-полевые работы, собрав богатый урожай. Надеемся, что к следующей посевной сельхозпредприятия успеют восстановить свои силы, технику, а также в полном объеме обеспечат себя ГСМ, удобрениями и семенными материалами. Сбербанк же со своей стороны продолжит поддерживать предприятия АПК, обеспечивая выгодные условия кредитования для участников рынка».
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