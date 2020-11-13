Экономика

Сбербанк в Поволжье нарастил кредитный портфель за счет предприятий АПК

Экономика 13.11.2020 12:05 Новости компаний
0
13.11.2020 12:05 Новости компаний


Аграрии Поволжья успешно завершают уборочную кампанию. А вместе с ними итоги сельскохозяйственного сезона подводят и в Поволжском банке Сбербанка, констатируя значительный прирост количества кредитных договоров и их объемов.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, за 9 месяцев текущего года было заключено 2 184 сделки с агропромышленными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, что больше чем на четверть превышает объемы аналогичного периода прошлого года. 
Сумма вновь заключенных договоров с агропредприятиями – представителями крупного, среднего и малого бизнеса выросла на 16,6% и достигла рекордных 17,28 млрд рублей. Наибольший прирост по данному показателю показало Самарское отделение Сбербанка, увеличив объемы новых «аграрных» выдач на 64%.
Больше всего агропредприятий, предпочитающих кредитоваться в Сбербанке, работают в Волгоградской (631), Саратовской (580) и Оренбургской областях (503). При этом если рассматривать портфель «аграрных» кредитов, то по данным на 1 октября он составил 36,67 млрд рублей. Из регионов Поволжского банка лидирует Саратовская область с 12,5 млрд рублей. Следом идут Волгоградская (7,8 млрд), Самарская (5,3 млрд) и Оренбургская области (5,1 млрд).
Как отмечают в Сбербанке, в 2020 году агропромышленный сектор Поволжья не был подвержен рискам, свойственным для большинства отраслей экономики. Пандемия новой коронавирусной инфекции фактически не повлияла на сферу растениеводства. 
Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка«Благоприятные погодные условия поспособствовали тому, что в большинстве регионов Поволжья удалось вовремя завершить сезонно-полевые работы, собрав богатый урожай. Надеемся, что к следующей посевной сельхозпредприятия успеют восстановить свои силы, технику, а также в полном объеме обеспечат себя ГСМ, удобрениями и семенными материалами. Сбербанк же со своей стороны продолжит поддерживать предприятия АПК, обеспечивая выгодные условия кредитования для участников рынка».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Экономика
13.11.2020 15:04
Экономика 13.11.2020 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.11.2020 13:59
Экономика 13.11.2020 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2020 17:10
Экономика 12.11.2020 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2020 15:34
Экономика 12.11.2020 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2020 13:01
Экономика 12.11.2020 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2020 08:08
Экономика 12.11.2020 08:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2020 16:40
Экономика 11.11.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2020 12:46
Экономика 10.11.2020 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2020 12:23
Экономика 10.11.2020 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2020 08:39
Экономика 10.11.2020 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2020 14:50
Экономика 09.11.2020 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2020 10:24
Экономика 08.11.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.11.2020 13:30
Экономика 07.11.2020 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.11.2020 17:57
Экономика 06.11.2020 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.11.2020 15:01
Экономика 06.11.2020 15:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:15
Экс-участника «Дома-2» из Волгограда осудили за обман в инстаграмСмотреть фотографии
14:45
Чиновникам стало стыдно за страшный сортир и свалку на воинском кладбище под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Исчезли в пандемию: жители Волгоградской области днем с огнем ищут инфекционистовСмотреть фотографии
13:10
Жительницу Волгограда ждет суд за попытку завладеть квартирой умершей пенсионеркиСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус в Волгоградской области убивает пожилыхСмотреть фотографии
12:05
Сбербанк в Поволжье нарастил кредитный портфель за счет предприятий АПКСмотреть фотографии
12:03
Места в ковидных стационарах Волгоградской области освобождаются для новых пациентовСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде провалилась попытка брокера-миллионера обрести свободуСмотреть фотографии
10:24
Волшебный укол из США может спасти маленького Илюшу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом сотрудницу органов опеки за видимость работы оштрафовали и уволилиСмотреть фотографии
09:44
Продажу запасных частей к фронтовому бомбардировщику СУ-24 пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:28
Под Волгоградом чиновники прозевали образование кладбища стройматериалов в природном паркеСмотреть фотографии
21:02
Михаил Мишустин ждет от губернаторов доклада о ситуации с коронавирусомСмотреть фотографии
20:20
Семья из Волгограда отсудила деньги за отмененную из-за COVID поездку в ТурциюСмотреть фотографии
19:11
Разрешилась интрига с присвоением известного имени новой дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:32
В кабинет губернатора Волгоградской области пришла налоговаяСмотреть фотографии
18:31
В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурентаСмотреть фотографии
17:42
Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ ОнлайнСмотреть фотографии
17:21
«Налетай, торопись!»: к распродаже имущества готовятся власти Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:10
Банк «Открытие»: пандемия не уменьшила доходы почти для половины жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:51
На «Волгоград Арене» проверят спортивное освещениеСмотреть фотографии
16:34
Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионераСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
РУСАЛ объявляет о старте грантового конкурса «Помогать просто»Смотреть фотографии
15:54
В Волгограде известного застройщика завалили исками из-за срыва сдачи ЖК «Бастион»Смотреть фотографии
15:34
Обучение, финансы, CRM: что предлагает «Зелёная неделя» для бизнеса?Смотреть фотографии
14:03
Пульсоксиметры в Волгограде становятся предметами роскошиСмотреть фотографии
13:15
Растет скорбный список умерших от коронавируса жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолгиСмотреть фотографии
11:59
Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
11:34
Автомат Калашникова и боеприпасы обнаружены при демонтаже гаража в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 