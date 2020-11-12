Михаил Мишустин ждет от губернаторов доклада о ситуации с коронавирусом

Федеральные новости 12.11.2020 21:02
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12.11.2020 21:02
Список поручений губернаторам, министерствам и другим ведомствам по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции опубликован на сайте кабмина. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, губернаторам поручено взять на личный контроль вопросы, касающиеся: надлежащего и своевременного обеспечения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики новой коронавирусной инфекции; незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции; создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Срок предоставления отчетов – до 16 ноября.
Также главы регионов должны будут до этой даты предоставить в Роспотребнадзор РФ анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах Российской Федерации и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия. Минпромторг России должен будет организовать специальную горячую линию для субъектов Российской Федерации, аптечных организаций, организаций оптовой торговли лекарственными средствами по вопросам обеспечения лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также функционирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.
Между тем, в Волгоградской области зафиксирован дефицит препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции, в аптечной сети. Заболевшие с признаками коронавируса жалуются, что терапевты отказывают им в бесплатных тестах на COVID-19, а значит, без соответствующего диагноза граждане из льготных категорий не могут получить бесплатные наборы медикаментов. Также в редакцию ИА «Высота 102» обращались родственники пациентов ковидных стационаров, которым врачи предлагали приобрести лекарства для своих близких. Накануне на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил, что стационары обеспечены необходимыми медикаментами.
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