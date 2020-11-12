Федеральные новости

Михаил Мишустин ждет от губернаторов доклада о ситуации с коронавирусом

Федеральные новости 12.11.2020 21:02
0
12.11.2020 21:02


Список поручений губернаторам, министерствам и другим ведомствам по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции опубликован на сайте кабмина. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, губернаторам поручено взять на личный контроль вопросы, касающиеся: надлежащего и своевременного обеспечения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики новой коронавирусной инфекции; незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции; создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Срок предоставления отчетов – до 16 ноября. 
Также главы регионов должны будут до этой даты  предоставить в Роспотребнадзор РФ  анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах Российской Федерации и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия. Минпромторг России должен будет  организовать специальную горячую линию для субъектов Российской Федерации, аптечных организаций, организаций оптовой торговли лекарственными средствами по вопросам обеспечения  лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также функционирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.
Между тем, в Волгоградской области зафиксирован дефицит препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции, в аптечной сети. Заболевшие с признаками коронавируса жалуются, что терапевты отказывают им в бесплатных тестах на COVID-19, а значит, без соответствующего диагноза граждане из льготных категорий не могут получить бесплатные наборы медикаментов. Также в редакцию ИА «Высота 102» обращались родственники пациентов ковидных стационаров, которым врачи предлагали приобрести лекарства для своих близких. Накануне на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил, что стационары обеспечены необходимыми медикаментами. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Федеральные новости
11.11.2020 20:48
Федеральные новости 11.11.2020 20:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.11.2020 18:16
Федеральные новости 11.11.2020 18:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.11.2020 11:14
Федеральные новости 05.11.2020 11:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.11.2020 16:21
Федеральные новости 04.11.2020 16:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.11.2020 12:22
Федеральные новости 03.11.2020 12:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.10.2020 08:39
Федеральные новости 30.10.2020 08:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2020 12:00
Федеральные новости 27.10.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.10.2020 14:14
Федеральные новости 26.10.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.10.2020 13:32
Федеральные новости 26.10.2020 13:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2020 10:29
Федеральные новости 20.10.2020 10:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.10.2020 13:58
Федеральные новости 15.10.2020 13:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.10.2020 15:50
Федеральные новости 12.10.2020 15:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.10.2020 18:17
Федеральные новости 06.10.2020 18:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2020 12:57
Федеральные новости 29.09.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.09.2020 10:21
Федеральные новости 27.09.2020 10:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:31
Под Волгоградом чиновники прозевали образование кладбища стройматериалов в природном паркеСмотреть фотографии
21:02
Михаил Мишустин ждет от губернаторов доклада о ситуации с коронавирусомСмотреть фотографии
20:20
Семья из Волгограда отсудила деньги за отмененную из-за COVID поездку в ТурциюСмотреть фотографии
19:11
Разрешилась интрига с присвоением известного имени новой дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:32
В кабинет губернатора Волгоградской области пришла налоговаяСмотреть фотографии
18:31
В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурентаСмотреть фотографии
17:42
Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ ОнлайнСмотреть фотографии
17:21
«Налетай, торопись!»: к распродаже имущества готовятся власти Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:10
Банк «Открытие»: пандемия не уменьшила доходы почти для половины жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:51
На «Волгоград Арене» проверят спортивное освещениеСмотреть фотографии
16:34
Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионераСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
РУСАЛ объявляет о старте грантового конкурса «Помогать просто»Смотреть фотографии
16:06
Волшебный укол из США может спасти маленького Илюшу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде известного застройщика завалили исками из-за срыва сдачи ЖК «Бастион»Смотреть фотографии
15:34
Обучение, финансы, CRM: что предлагает «Зелёная неделя» для бизнеса?Смотреть фотографии
14:03
Пульсоксиметры в Волгограде становятся предметами роскошиСмотреть фотографии
13:15
Растет скорбный список умерших от коронавируса жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолгиСмотреть фотографии
11:59
Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
11:34
Автомат Калашникова и боеприпасы обнаружены при демонтаже гаража в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:12
Конец эпохи «Возрождения»: в Волгограде еще одной УК дали пинкаСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде силовики задержали серийного вымогателя с 40 долговыми распискамиСмотреть фотографии
08:38
Видеорегистратор записал момент жуткого лобового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
«Россети Юг- Волгоград» выдала дополнительную энергомощность медучреждениям ВолгоградаСмотреть фотографии
21:52
Волгоградские чиновники назвали причину оттока медиков амбулаторного звенаСмотреть фотографии
20:48
Экс-директора «Концессии водоснабжения» Волгограда подозревают в создании преступного сообществаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
В Волгограде премировали архитекторов за реконструкцию парка Победы на Центральной набережнойСмотреть фотографии
18:16
Всемирно известный воинский мемориал под Волгоградом позорят загаженный туалет и свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
«Пока мы справляемся»: в Волгоградской области оценили ситуацию в ковидных стационарахСмотреть фотографии
17:08
Молодого отца в Волгоградской области подозревают в причинении вреда младенцуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 