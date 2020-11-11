ВТБ удвоил число пользователей пакетов услуг РКО

Расследования 11.11.2020 16:40 Новости компаний
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11.11.2020 16:40 Новости компаний
За 10 месяцев 2020 года ВТБ увеличил число клиентов, подключенных на линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания, на 90% по сравнению с началом года − до 400 тысяч. Более половины пользователей выбрали пакет «На старте» с бесплатным годовым обслуживанием. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе банка.
В настоящее время пакетом «На старте» пользуется более 200 тысяч предпринимателей. Именно это предложение ВТБ является лидером рынка по условиям обслуживания для начинающего бизнеса и уже более года отмечено на первых позициях рейтинга консалтингового агентства Markswebb.
«Мы понимаем, как важно дать бизнесу возможность запуститься, встать на ноги и развиваться, и предлагаем инструменты для его продуктивной работы на любом этапе. Унифицированная линейка РКО, разработанная специально под потребности клиентов, пользуется стабильным спросом. Согласно итогам октябрьского исследования агентства Markswebb, наши продукты вновь занимают первые строчки рейтинга выгодности обслуживания для начинающих предпринимателей. Мы также продолжаем работу над совершенствованием наших сервисов и делаем процессы открытия счета еще более быстрыми и удобными», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.
Линейка расчетно-кассового обслуживания ВТБ включает четыре пакета: «На старте», «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты». В каждый входит набор основных сервисов и услуг для бизнеса: бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в рублях при использовании интернет-банка, платежи и переводы, обслуживание корпоративной карты, операции с наличными, доступ к интернет- и мобильному банку и другие. Также доступна удобная возможность добавления опций к пакету, позволяющих подключить дополнительные услуги или увеличить лимит операций в составе пакета.
Стоимость обслуживания пакетов РКО зависит от объема и набора услуг. При единовременной оплате авансом действуют скидки от 5% до 15% от стоимости. Пакеты «Самое важное» и «Все включено» подключаются новым клиентам бесплатно на три месяца.
Для открытия расчетного счета в ВТБ можно оставить заявку онлайн или обратиться в отделение банка.
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