В Волгограде сотрудница ломбарда сколотила состояние на чужом золоте





Перед судом в Волгограде предстанет 50-летняя товаровед-оценщик в ломбарде по обвинению в растрате 5,5 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность товароведа-оценщика в одном из ломбардов и имея доступ к кассе, сейфу и программному обеспечению учета движения товарно-материальных ценностей, в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года систематически брала из кассы ломбарда денежные средства, которые тратила на личные нужды. С целью сокрытия своих действий она оформляла фиктивные залоговые билеты и вносила в программу учета ложные сведения о залоге ювелирных изделий от имени различных лиц, фактически никаких займов не получавших. Таким способом ей менее чем за год было похищено более 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, выполняя функции продавца-консультанта у предпринимателя, реализующего ювелирные изделия, женщина продала несколько десятков ювелирных изделий стоимостью почти 2 миллиона рублей своей знакомой, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. В ходе расследования уголовного дела женщина объявлялась в розыск и была задержана в Твери в мае текущего года.

Вину в инкриминируемых деяниях фигурантка уголовного дела признает частично.

Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под домашним арестом.



