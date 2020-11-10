Расследования

В Волгограде сотрудница ломбарда сколотила состояние на чужом золоте

Расследования 10.11.2020 14:52
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10.11.2020 14:52


Перед судом в Волгограде предстанет 50-летняя товаровед-оценщик в ломбарде по обвинению в растрате 5,5 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемая, занимая должность товароведа-оценщика в одном из ломбардов и имея доступ к кассе, сейфу и программному обеспечению учета движения товарно-материальных ценностей, в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года систематически брала из кассы ломбарда денежные средства, которые тратила на личные нужды. С целью сокрытия своих действий она оформляла фиктивные залоговые билеты и вносила в программу учета ложные сведения о залоге ювелирных изделий от имени различных лиц, фактически никаких займов не получавших. Таким способом ей менее чем за год было похищено более 3,5 миллиона рублей.
Кроме того, выполняя функции продавца-консультанта у предпринимателя, реализующего ювелирные изделия, женщина продала  несколько десятков ювелирных изделий стоимостью почти 2 миллиона рублей своей знакомой, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. В ходе расследования уголовного дела женщина объявлялась в розыск и была задержана в Твери в мае текущего года. 
Вину в инкриминируемых деяниях фигурантка уголовного дела признает частично.
Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под домашним арестом.

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