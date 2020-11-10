Житель Волгограда ответил в суде за комментарий о Гитлере





21-летний волгоградец заплатит штраф в размере 35 тысяч рублей за преступление, предусмотренное ч.1 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, в мае 2019 года молодой человек разместил в одной из социальных сетей комментарий, текст которого оправдывал и одобрял идеи нацизма, деятельность Адольфа Гитлера в годы Великой Отечественной войны, а также его действия по развязыванию Второй мировой войны, что согласно приговору Международного военного трибунала признано актом явной агрессии и преступлением.

Публичные комментарии волгоградца попали в поле зрения оперативных служб ГУ МВД России по Волгоградской области. Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии с региональным УФСБ России. Вина гражданина в реабилитации нацизма признана судом.



