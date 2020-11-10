Житель Волгограда ответил в суде за комментарий о Гитлере

Расследования 10.11.2020 13:01
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10.11.2020 13:01
21-летний волгоградец заплатит штраф в размере 35 тысяч рублей за преступление, предусмотренное ч.1 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, в мае 2019 года молодой человек разместил в одной из социальных сетей комментарий, текст которого оправдывал и одобрял идеи нацизма, деятельность Адольфа Гитлера в годы Великой Отечественной войны, а также его действия по развязыванию Второй мировой войны, что согласно приговору Международного военного трибунала признано актом явной агрессии и преступлением.
Публичные комментарии волгоградца попали в поле зрения оперативных служб ГУ МВД России по Волгоградской области. Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии с региональным УФСБ России. Вина гражданина в реабилитации нацизма признана судом.
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