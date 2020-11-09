Общество

Стройка - 2021: на что потратят бюджетные миллиарды в Волгоградской области

Общество 09.11.2020 10:51
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09.11.2020 10:51


Реконструкция и капремонт нескольких знаковых для Волгограда объектов запланированы в 2021 году. В проекте бюджета региона на будущий год заложены средства на обновление Нового экспериментального театра, Центрального концертного зала, Центрального универмага и планетария, сообщает ИА "Высота 102".
Наибольший объем бюджетных  инвестиций в 2021 году предусмотрен на  здравоохранение и образование - по 2,3 млрд рублей на каждую отрасль. Власти региона планируют достроить пять детсадов в ряде муниципальных образований и школу на 800 мест в Кировском районе Волгограда. Возведение с нуля еще двух школ начнется в Красноармейском районе  (на 1000 мест) и в поселке Отрадное городского округа города Михайловки (на 250 мест).
Для здравоохранения области важным в 2021 году станет сдача в эксплуатацию здания лечебно-консультационного центра областного клинического онкологического диспансера. После чего сразу стартует строительство радиологического корпуса для лучевой терапии.
Выделены бюджетные деньги также на возведение трех инфекционных блоков по 60 коек каждый на территориях центральных районных больниц. На модернизацию женских консультаций предусмотрено 50 млн рублей.
1 млрд рублей бюджетных вливаний ожидает сферу культуры Волгоградской области. В частности, ремонта ожидают 10 районных ДК. На эти цели в основной финансовый документ области закладывается 200 млн рублей.
Еще 1 млрд рублей в 2021-2022 годах  пойдет на развитие физкультуры и спорта региона. В Волжском обещают построить крытый футбольный манеж, в Волгограде - ФОК с универсальным игровым залом, в Михайловке - крытый каток с искусственным льдом.
В селе Александровке Жирновского района администрация региона настроена закончить историю с долгостроем и открыть физкультурно-оздоровительного комплекс. Спортивный центр в числе прочих инфраструктурных объектов должны были подарить местному населению после ландшафтных пожаров 2010 года. Возведение этих зданий на протяжении последних 9 лет сопровождалось скандалами и судебными тяжбами между заказчиком работ и подрядными организациями.
В волгоградском училище олимпийского резерва имени Родимцева, расположенном на улице Чуйкова,53, чиновники в следующем году намерены приступить к строительству бассейна. Новый спортивный зал обещают также жителям поселка Быково.
Продолжится в новом году и обустройство парковых пространств. Всего в плане на благоустройство - 77 общественных территорий. Дворов многоквартирных домов в списке на обновление - всего 12.
Проект бюджета Волгоградской области на 2021-2023 годы прошел на днях публичные слушания и в ближайшие дни будет внесен в областную думу. По сравнению с текущем годом произойдет снижение основных показателей казны. Доходы снизятся по сравнению с планом текущего года на 2,4 млрд рублей до 124 млрд рублей (-2%). Расходы упадут на 1,6 млрд  и составят 129,7 млрд рублей. Дефицит составит 5,7 млрд рублей, что выше показателя текущего года на 900 млн рублей. Долговая нагрузка на казну возрастет с 65% до 70%. Размер госдолга по состоянию на 1 января 2021 года составит 51,9 млрд рублей.

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