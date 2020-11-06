Здравоохранение

Скорая помощь в Волгоградской области разгрузилась после просьб не беспокоить "по пустякам"

Здравоохранение 06.11.2020 14:27
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06.11.2020 14:27


Количество вызовов, ежедневно обслуживаемых в Волгограде и в Волжском, сократилось примерно в два раза. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Так, по его словам, если еще недавно в двух крупных городах региона ежедневно на пульт диспетчерской службы неотложки поступало до 3 тысяч вызовов, то теперь это количество уменьшилось до 1,5 тысяч. Николай Алимов заверил, что сроки ожидания скорой помощи в связи с этим уменьшились. 
Между тем, до сих пор происходят ситуации, когда жители с признаками коронавируса длительное время ожидают скорую помощь, при этом к ним не приходит и врач из поликлиники. Николай Алимов пояснил, что врач в обязательном порядке должен навестить заболевшего, в случае, если его визит затягивается, нужно позвонить в колл-центр и озвучить данную проблему. 
Ранее, напомним, главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Олег Ярыгин сетовал на то, что жители региона вызывают скорую помощь даже с температурой чуть больше 37 градусов. Волгоградцы, в свою очередь, выражали возмущение тем обстоятельством, что неотложку приходилось ждать чуть ли не сутками, при этом она не всегда приезжала. 

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