Губернатор Волгоградской области отдал свою служебную иномарку медикам

Общество 06.11.2020 10:15
0
06.11.2020 10:15
Автомобиль «Kia Quoris» губернатора Волгоградской области передан в распоряжение медикам. Как стало известно ИА «Высота 102», на черной иномарке администрации региона с госномером «В014МР 134» к пациентам теперь ездят педиатры детской клинической поликлиники №15 Волгограда.
Накануне, 5 октября, постановлением администрации региона в Положение об обеспечении автомобильным транспортом чиновников внесены изменения. На период действия режима повышенной готовности за комитетом здравоохранения региона закрепляется оперативный служебный транспорт для его предоставления учреждениям здравоохранения. Органам местного самоуправления также рекомендовано временно отдать свои машины врачам.
О принятом губернатором Андреем Бочаровым решении передать поликлиникам часть легковушек из автопарка исполнительного органа власти стало известно 3 ноября. «Это позволит повысить оперативность оказания амбулаторной помощи жителям на дому при коронавирусной инфекции», - отметил глава региона.
Всего медикам на сегодняшний день передано 12 автомобилей. За рулем служебного транспорта остались водители администрации региона. ГСМ также будет оплачиваться из бюджета области.
Реклама
В Волгоградской области выставили на аукцион дом ожидания и гаражи06.11.2020 08:39
Общество 06.11.2020 08:39
В Советском районе Волгограда на две ночи закроют тоннель на Второй Продольной05.11.2020 21:25
Общество 05.11.2020 21:25
Ковидному диссиденту Станиславу Терентьеву задали вопросы в Волгоградском облсуде05.11.2020 16:17
Общество 05.11.2020 16:17
Перестало биться сердце Николая Петровича Мелихова05.11.2020 15:40
Общество 05.11.2020 15:40
Не дожил до сорока: коронавирус в Волгоградской области добрался до молодых05.11.2020 15:33
Общество 05.11.2020 15:33
От «Сердца» до «Скамьи примирения»: в Волгограде определили подрядчика реконструкции оживленного бульвара05.11.2020 15:22
Общество 05.11.2020 15:22
В лифтах волгоградского бизнес-центра нашли нарушителей масочного режима05.11.2020 15:08
Общество 05.11.2020 15:08
Тысячи алых гвоздик и почетный караул: В Волгограде простились с Николаем Максютой (ФОТОРЕПОРТАЖ)05.11.2020 12:52
Общество 05.11.2020 12:52
Количество новых заразившихся коронавирусом в Волгоградской области зашкаливает05.11.2020 11:51
Общество 05.11.2020 11:51
Умер Почетный гражданин города-героя Волгограда05.11.2020 11:33
Общество 05.11.2020 11:33
В Волгограде прощаются с бывшим губернатором Николаем Максютой05.11.2020 09:08
Общество 05.11.2020 09:08
В Волгоградской области не признали смерти шести человек от коронавируса за сутки04.11.2020 20:27
Общество 04.11.2020 20:27
Движение транспорта ограничат на набережной Волгограда во время прощания с экс-губернатором04.11.2020 19:23
Общество 04.11.2020 19:23
Хуже – некуда: страшные данные об умерших от коронавируса в Волгоградской области04.11.2020 12:07
Общество 04.11.2020 12:07
В Волгограде хоронят убитого Мелконяном отца школьницы04.11.2020 11:55
Общество 04.11.2020 11:55
Реклама