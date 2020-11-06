Губернатор Волгоградской области отдал свою служебную иномарку медикам











Автомобиль «Kia Quoris» губернатора Волгоградской области передан в распоряжение медикам. Как стало известно ИА «Высота 102», на черной иномарке администрации региона с госномером «В014МР 134» к пациентам теперь ездят педиатры детской клинической поликлиники №15 Волгограда.

Накануне, 5 октября, постановлением администрации региона в Положение об обеспечении автомобильным транспортом чиновников внесены изменения. На период действия режима повышенной готовности за комитетом здравоохранения региона закрепляется оперативный служебный транспорт для его предоставления учреждениям здравоохранения. Органам местного самоуправления также рекомендовано временно отдать свои машины врачам.

О принятом губернатором Андреем Бочаровым решении передать поликлиникам часть легковушек из автопарка исполнительного органа власти стало известно 3 ноября. «Это позволит повысить оперативность оказания амбулаторной помощи жителям на дому при коронавирусной инфекции», - отметил глава региона.

Всего медикам на сегодняшний день передано 12 автомобилей. За рулем служебного транспорта остались водители администрации региона. ГСМ также будет оплачиваться из бюджета области.



