Расследования

В Волгограде объявлен в розыск подозреваемый в страшном убийстве

Расследования 04.11.2020 15:07
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04.11.2020 15:07


Бессараб Юрий Александрович, 1958 года рождения, объявлен в розыск, как подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления против личности. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, Юрия Бессараба считают причастным к преступлению, которое было совершено 2 ноября в частном доме на улице Азовской в Дзержинском районе Волгограда. Тогда было обнаружено тело 61-летней пенсионерки. Женщина была жестоко убита.

Приметы возможного убийцы: славянской внешности, на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см., волосы седые, средней длины, на лобной части головы имеются залысины. Был одет: куртка осенняя болоньевая синего цвета, джинсы синего цвета с потертостями на передней части штанин, бейсболка черного цвета, туфли серо-коричневого цвета, солнцезащитные очки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: дежурная часть Отдела полиции Дзержинского района гор. Волгограда – 36-60-60, оперативный сотрудник – 8- 917- 831-39-87, дежурная часть ГУ МВД – 30-43-45 или 02. Конфиденциальность сведений гарантируется.

 

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