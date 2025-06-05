Расследования

Под Волгоградом 15-летний подросток зверски зарубил топором отца

Расследования 05.06.2025 12:25
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05.06.2025 12:25


Волгоградские полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве отца. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 4 июня, в дачном домике на территории одного из СНТ в Светлоярском районе было обнаружено тело 40-летнего хозяина с криминальными травмами. Оперативными сотрудниками регионального Главка МВД, а также городского управления и районного отдела полиции по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 15-летний сын мужчины.

Как установили оперативники, между родственниками возникла ссора, в ходе которой несовершеннолетний взял топор и нанес им отцу несколько ударов.  

После этого подросток скрылся с места преступления. Он изменил внешность, перекрасив волосы и скрывался в квартире своей знакомой в Дзержинском районе Волгограда. Задержанный передан в следственные органы.

В СУ СК по Волгоградской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье - убийство. У убитого мужчины были зафиксированы множественные рубленные раны головы и конечностей. 

По данным следствия, подросток нанес не менее 10 ударов по голове и рукам отца, после чего, взяв личные вещи, документы и денежные средства, скрылся с места происшествия, а затем в одной из парикмахерских осветлил волосы. 

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подростка меры пресечения.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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