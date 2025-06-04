Расследования

Проданную за копейки землю под Волгоградом вернули государству

Расследования 04.06.2025 19:27
0
04.06.2025 19:27


В Волгоградской области по иску прокуратуры в муниципальную собственность возвращен незаконно отчужденный земельный участок. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в ходе проверки было установлено, что земельный участок площадью 1500 кв.м. из категории земель населенных пунктов  в Краснослободске был передан местному жителю в собственность без проведения торгов за 16 тыс.рублей. При этом  кадастровая  стоимость земли оценивалась в  1,3 млн рублей.

Согласно законодательству,  необходимым условием выкупа по льготной цене земельного участка без проведения торгов является нахождение на участке объекта недвижимости, принадлежащего покупателю на праве собственности.
Однако фактически объект недвижимости на указанном земельном участке не возводился.

Прокуратура обратилась в Среднеахтубинский районный суд с иском о признании сделки по продаже земельного участка недействительной и возложении обязанности возвратить участок в муниципальную собственность.  Судом требования надзорного органа были полностью удовлетворены.
Также прокуратурой инициировано уголовное преследование по ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту незаконного получения земельного участка.

Всего в минувшем году по искам прокуратуры Среднеахтубинского района Волгоградской области возвращено из чужого незаконного владения 12 земельных участков общей площадью свыше 7,5 га кадастровой стоимостью более 35 млн рублей.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.06.2025 20:12
Расследования 04.06.2025 20:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 19:08
Расследования 04.06.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 18:12
Расследования 04.06.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 14:59
Расследования 04.06.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 14:50
Расследования 04.06.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 13:31
Расследования 04.06.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 09:58
Расследования 04.06.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 17:36
Расследования 03.06.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 16:48
Расследования 03.06.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 15:22
Расследования 03.06.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 10:22
Расследования 03.06.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2025 20:05
Расследования 02.06.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2025 18:10
Расследования 02.06.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2025 17:32
Расследования 02.06.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2025 16:38
Расследования 02.06.2025 16:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:12
Скандал в СНТ под Волгоградом из-за отключения света сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
Под Волгоградом собрали первый урожай ранней капустыСмотреть фотографии
19:27
Проданную за копейки землю под Волгоградом вернули государствуСмотреть фотографии
19:08
В Дзержинском районе Волгограда закрыли две забегаловки и кафе для поминокСмотреть фотографии
18:20
Под Волгоградом приемная мать добилась выплат за пропавшего на СВО сынаСмотреть фотографии
18:12
Ущерб более миллиарда: Бастрыкин доложил Путину по делу о терактах на железной дорогеСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области годовой бюджет увеличат до 190 млрд рублейСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде продают ретро-авто исчезнувшей республики за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
17:18
«Управы на них нет?»: в Котово браконьеры продолжают уничтожать живность в прудуСмотреть фотографии
16:35
Под Волгоградом вынесли приговор педофилу за порно с 11-летней падчерицейСмотреть фотографии
16:25
Сергей Сивоконь ушел из ГЖИ ради кресла главы РРЦ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:12
Север Волгоградской области накрыла стихия: первые кадрыСмотреть фотографии
16:01
Силовики вновь нагрянули к цыганам и в рассадники нелегалов под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:14
«Это прям издевательство»: изнывающим без воды жителям Котово назвали причину их страданийСмотреть фотографии
14:59
МЧС выдало грозное предупреждение волгоградцамСмотреть фотографии
14:53
Волгоградцы сняли на видео ЧП с трамваем №13Смотреть фотографииCмотреть видео
14:50
Задержанный ФСБ житель Краснодара приговорен к 9 годам «строгача» под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде замгубернатора и силовики вошли в комиссию по борьбе с зарплатными долгамиСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцам назвали самые прибыльные офисные профессииСмотреть фотографии
13:31
Жена дважды осужденного Мелконяна попросила защиты из-за угроз убийствомСмотреть фотографии
13:27
Налоговики предупреждают волгоградцев об уловках мошенниковСмотреть фотографии
12:31
Волгоградец под прицелом камер угнал «Ниву» у сторожа школы №82Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В Волгоградской области ГЖИ временно возглавил Алексей ГоворунСмотреть фотографии
11:47
В России начали блокировать фишинговые сайты мошенниковСмотреть фотографии
11:25
Три дачи и куча мусора сгорели в СНТ «Родник» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
Андрей Бочаров поручил властям Волгограда приступить к третьему этапу модернизации ЖКХСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде спортшколу Слуцкого оштрафовали за массовую дракуСмотреть фотографии
11:00
«Это не "конец всему"»: Россельхозцентр горячо ответил волгоградцам, снимающим видео с саранчойСмотреть фотографии
10:32
В Городище СК уличил судебного пристава в подлоге и превышении полномочийСмотреть фотографии
09:58
Волгоградская экс-чиновница Елисеева обжаловала в суде Москвы свой арестСмотреть фотографии
 