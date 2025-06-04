Проданную за копейки землю под Волгоградом вернули государству





В Волгоградской области по иску прокуратуры в муниципальную собственность возвращен незаконно отчужденный земельный участок. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в ходе проверки было установлено, что земельный участок площадью 1500 кв.м. из категории земель населенных пунктов в Краснослободске был передан местному жителю в собственность без проведения торгов за 16 тыс.рублей. При этом кадастровая стоимость земли оценивалась в 1,3 млн рублей.

Согласно законодательству, необходимым условием выкупа по льготной цене земельного участка без проведения торгов является нахождение на участке объекта недвижимости, принадлежащего покупателю на праве собственности.

Однако фактически объект недвижимости на указанном земельном участке не возводился.



Прокуратура обратилась в Среднеахтубинский районный суд с иском о признании сделки по продаже земельного участка недействительной и возложении обязанности возвратить участок в муниципальную собственность. Судом требования надзорного органа были полностью удовлетворены.

Также прокуратурой инициировано уголовное преследование по ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту незаконного получения земельного участка.



Всего в минувшем году по искам прокуратуры Среднеахтубинского района Волгоградской области возвращено из чужого незаконного владения 12 земельных участков общей площадью свыше 7,5 га кадастровой стоимостью более 35 млн рублей.





