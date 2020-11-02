Происшествия

В Волгограде расследуют страшное убийство

Происшествия 02.11.2020 17:10
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02.11.2020 17:10

 
Тело 61-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти обнаружено сегодня в одном из частных домовладений, расположенных на улице Азовской в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». 
По информации СУ СКР по региону, убитую обнаружил сын, который сразу же вызвал полицию. «Со слов мужчины, вернувшись домой, он почувствовал сильный запах газа, исходивший, как выяснилось, от включенной духовой печи. Поднявшись на третий этаж, он заметил горящую свечу. Тело убитой с множественными колото-резаными ранами в области грудной клетки и травмами головы находилось в одной из комнат, которая была закрыта на ключ», -  сейчас следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, к нему причастные.

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