Деятельность сразу трех заведений общественного питания приостановили в мае 2025 года сотрудники отдела судебных приставов Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, нарушения санитарного законодательства в деятельности индивидуальных предпринимателей были выявлены в ходе внеплановых проверок регионального Управления Роспотребнадзора.
Так, павильон общественного питания, расположенный по шоссе Авиаторов, 15, работал с использованием сырья с отсутствием цехового деления, а на кулинарные изделия, указанные в меню, не было технологических карт. Также предприятие не было оснащено достаточным количеством моечного оборудования, для уборки помещений не выделен отдельный инвентарь и не оборудовано место для его хранения. У сотрудника, осуществляющего изготовление продукции, отсутствовала медицинская книжка, а в холодильном оборудовании не оказалось бального термометра.
Аналогичные нарушения специалисты Роспотребнадзора выявили в расположенном по соседству ритуальном кафе и еще в одном заведении общепита.
За нарушения санитарно-эпидемиологических требований индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде приостановления деятельности. На 30 суток прекратили работу два павильона, на 90 суток - ритуальное кафе.
На основании постановлений суда сотрудники Дзержинского районного отдела судебных приставов возбудили исполнительные производства, опечатали оборудование и входы в помещения и предупредили коммерсантов об административной ответственности в случае нарушений.
Фото архив ИА «Высота 102»