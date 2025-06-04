Расследования

В Дзержинском районе Волгограда закрыли две забегаловки и кафе для поминок

Расследования 04.06.2025 19:08
0
04.06.2025 19:08


Деятельность сразу трех заведений общественного питания приостановили в мае 2025 года сотрудники отдела судебных приставов Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, нарушения санитарного законодательства в деятельности индивидуальных предпринимателей были выявлены в ходе внеплановых проверок регионального Управления Роспотребнадзора.

Так, павильон общественного питания, расположенный по шоссе Авиаторов, 15, работал с использованием сырья с отсутствием цехового деления, а на кулинарные изделия, указанные в меню, не было технологических карт. Также предприятие не было оснащено достаточным количеством моечного оборудования, для уборки помещений не выделен отдельный инвентарь и не оборудовано место для его хранения. У сотрудника, осуществляющего изготовление продукции, отсутствовала медицинская книжка, а в холодильном оборудовании не оказалось бального термометра. 

Аналогичные нарушения специалисты Роспотребнадзора выявили в расположенном по соседству ритуальном кафе и еще в одном заведении общепита.

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде приостановления деятельности. На 30 суток прекратили работу два павильона, на 90 суток - ритуальное кафе.

На основании постановлений суда сотрудники Дзержинского районного отдела судебных приставов возбудили исполнительные производства,  опечатали оборудование и входы в помещения и предупредили коммерсантов об административной ответственности в случае нарушений. 

Фото архив ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.06.2025 20:12
Расследования 04.06.2025 20:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 19:27
Расследования 04.06.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 18:12
Расследования 04.06.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 14:59
Расследования 04.06.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 14:50
Расследования 04.06.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 13:31
Расследования 04.06.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 09:58
Расследования 04.06.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 17:36
Расследования 03.06.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 16:48
Расследования 03.06.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 15:22
Расследования 03.06.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 10:22
Расследования 03.06.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2025 20:05
Расследования 02.06.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2025 18:10
Расследования 02.06.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2025 17:32
Расследования 02.06.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2025 16:38
Расследования 02.06.2025 16:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:12
Скандал в СНТ под Волгоградом из-за отключения света сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
Под Волгоградом собрали первый урожай ранней капустыСмотреть фотографии
19:27
Проданную за копейки землю под Волгоградом вернули государствуСмотреть фотографии
19:08
В Дзержинском районе Волгограда закрыли две забегаловки и кафе для поминокСмотреть фотографии
18:20
Под Волгоградом приемная мать добилась выплат за пропавшего на СВО сынаСмотреть фотографии
18:12
Ущерб более миллиарда: Бастрыкин доложил Путину по делу о терактах на железной дорогеСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области годовой бюджет увеличат до 190 млрд рублейСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде продают ретро-авто исчезнувшей республики за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
17:18
«Управы на них нет?»: в Котово браконьеры продолжают уничтожать живность в прудуСмотреть фотографии
16:35
Под Волгоградом вынесли приговор педофилу за порно с 11-летней падчерицейСмотреть фотографии
16:25
Сергей Сивоконь ушел из ГЖИ ради кресла главы РРЦ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:12
Север Волгоградской области накрыла стихия: первые кадрыСмотреть фотографии
16:01
Силовики вновь нагрянули к цыганам и в рассадники нелегалов под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:14
«Это прям издевательство»: изнывающим без воды жителям Котово назвали причину их страданийСмотреть фотографии
14:59
МЧС выдало грозное предупреждение волгоградцамСмотреть фотографии
14:53
Волгоградцы сняли на видео ЧП с трамваем №13Смотреть фотографииCмотреть видео
14:50
Задержанный ФСБ житель Краснодара приговорен к 9 годам «строгача» под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде замгубернатора и силовики вошли в комиссию по борьбе с зарплатными долгамиСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцам назвали самые прибыльные офисные профессииСмотреть фотографии
13:31
Жена дважды осужденного Мелконяна попросила защиты из-за угроз убийствомСмотреть фотографии
13:27
Налоговики предупреждают волгоградцев об уловках мошенниковСмотреть фотографии
12:31
Волгоградец под прицелом камер угнал «Ниву» у сторожа школы №82Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В Волгоградской области ГЖИ временно возглавил Алексей ГоворунСмотреть фотографии
11:47
В России начали блокировать фишинговые сайты мошенниковСмотреть фотографии
11:25
Три дачи и куча мусора сгорели в СНТ «Родник» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
Андрей Бочаров поручил властям Волгограда приступить к третьему этапу модернизации ЖКХСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде спортшколу Слуцкого оштрафовали за массовую дракуСмотреть фотографии
11:00
«Это не "конец всему"»: Россельхозцентр горячо ответил волгоградцам, снимающим видео с саранчойСмотреть фотографии
10:32
В Городище СК уличил судебного пристава в подлоге и превышении полномочийСмотреть фотографии
09:58
Волгоградская экс-чиновница Елисеева обжаловала в суде Москвы свой арестСмотреть фотографии
 