В Волгоградской области фура переехала пешехода

Происшествия 04.11.2020 09:33
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04.11.2020 09:33
В Новоаннинском районе Волгоградской области насмерть сбили пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации трагедия произошла накануне в 18-36 час. на 665 км автодороги Р-22 «Каспий». 43-летний водитель, управляя автомобилем «Скания», двигаясь со стороны Москвы в сторону Волгограда, совершил наезд на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался при транспортировке в больницу.
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