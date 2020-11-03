Экономика

Сбербанк и Mastercard запускают SberPay

Экономика 03.11.2020 20:13
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03.11.2020 20:13


Собственное решение Сбербанка для бесконтактной оплаты SberPay стало доступно всем держателям карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операционной системе Android. SberPay позволяет оплачивать покупки в одно касание смартфоном в торговых точках, оснащённых POS-терминалами с бесконтактной технологией Mastercard. Для этого нужно только мобильное приложение Сбербанк Онлайн и привязанная к нему карта Mastercard Сбербанка.
Для популяризации бесконтактного способа оплаты Сбербанк и Mastercard запустили совместную акцию «Всё в твоих руках», которая проходит до 29 ноября 2020 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.  Клиенты, оплачивающие бесконтактно покупки смартфоном при помощи сервиса SberPay с привязанной к нему картой Mastercard, будут получать дополнительные бонусы от программы лояльности «СберСпасибо», а пять победителей смогут получить 1 000 000 бонусов. Подробнее об акции — по ссылке.  
Игорь Ковалёв, и. о. директора дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:
«Мы продолжаем развивать направление безопасных безналичных платежей, что крайне важно в текущих условиях. Теперь сервис SberPay, который позволяет бесконтактно оплачивать покупки, стал доступен владельцам карт Mastercard, пользователям Android-смартфонов. А наша совместная акция с Mastercard, которую мы предложили своим клиентам в честь запуска, станет дополнительным основанием протестировать удобство безопасной и полностью бесконтактной технологии, благодаря которой процесс оплаты привычных покупок становится ещё удобнее». 
Алексей Малиновский, глава Mastercard в России:
«В партнёрстве Сбербанк и Mastercard внедряют инновационный сервис для бесконтактной оплаты покупок, расширяя выбор и возможности, которые есть у россиян. Это актуальное, удобное и безопасное платёжное решение, отвечающее ожиданиям пользователей: в ходе нашего недавнего опроса более 70% респондентов в России ответили, что предпочитают именно бесконтактную технологию оплаты. В честь запуска SberPay мы рады предложить интересную акцию для держателей карт Mastercard, которые могут получить с ней ещё больше выгоды».
Если вы бесконтактно оплачиваете покупки через SberPay, то можете:
больше не носить с собой карту, достаточно Android-смартфона (версия 7.0 и выше) с NFC (near field communication — англ. «ближняя бесконтактная связь», технология беспроводной связи);
• не устанавливать дополнительных приложений в свой смартфон — в Сбербанк Онлайн всё уже есть;
пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;
расплачиваться SberPay, используя любые Android-смартфоны, в том числе флагманские модели смартфонов Huawei и Honor, на которых отсутствуют Google-сервисы.
Если вы владелец бизнеса и вам платят через SberPay, то у вас:
повышается конверсия в покупку — клиент всё равно приобретёт товар или услугу, даже если забыл дома карту или наличные, ведь телефон всегда с собой.

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