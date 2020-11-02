



Международная конференция по искусственному интеллекту (AI, Artificial Intelligence) и анализу данных (DS, Data Science) Artificial Intelligence Journey — крупнейшая площадка по получению актуальной информации про DS и AI и их применению в России и за рубежом состоится с 3 по 5 декабря 2020 года.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в рамках серии мероприятий Сбер впервые в нашей стране проведёт онлайн-конференцию для учащихся средних и старших классов AI JourneyJunior. Мероприятие пройдет 5 декабря и начнется открытым уроком, который проведёт первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Тему продолжит Эд Ньютон-Рекс, продуктовый директор соцсети TikTok в Европе. Затем состоится квест от Intel — онлайн-мини-олимпиада. Программа завершится мастер-классом на школьной цифровой платформе СберКласс и выступлением Кима Паллистера, CTO подразделения Intel — VR, GamingandE-SportsGroup.

Учащиеся школ смогут проверить свои знания и навыки в DS&AI и побороться за денежный приз в рамках специальной номинации международного онлайн-соревнования AI Journey Contest. Лучшие решения будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей на конференции AI Journey.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Такую онлайн-конференцию мы проводим впервые в истории России. Задача — помочь ребятам, интересующимся искусственным интеллектом и анализом данных,«прокачать скилы», обрести веру в себя и понять, что они уже сейчас могут менять этот мир, овладевая технологиями будущего. Для этого мы собрали уникальную команду настоящих профи — они поделятся релевантными знаниями, которых не найти в учебниках, ведь сама отрасль трансформируется буквально каждый день, и теория не поспевает за практикой. Наше мероприятие бесплатно, и принять в нём участие может каждый».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Развитие навыков в создании и обучении искусственного интеллекта — это уникальные компетенции, которые позволят выпускникам стать конкурентоспособными не только на отечественном IT-рынке, но и в мировом профессиональном сообществе. Поэтому сегодня Сбер даёт всем желающим возможность познакомиться с последними разработками ведущих мировых специалистов, и заодно испытать свои собственные возможности».

www.ai-journey.ru . Зарегистрироваться на AI JourneyJunior, так же как и на другие события AI Journey, можно на сайте события

Для справки:

В 2019 году международная конференция AI Journey привлекла около 9 тысяч участников со всего мира и более 150 ведущих экспертов отрасли в качестве спикеров, войдя в топ-5 мировых DS-/AI-конференций.В этом году, помимо AI JourneyJunior, в рамках мероприятия также пройдут онлайн-соревнование по технологиям AI и трёхдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head; Gary Bradski — президент OpenCV. Всего на конференции выступит около 200 ведущих российских и международных специалистов.

Artificial Intelligence Journey проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте события www.ai-journey.ru. Регистрация на онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту — AI Journey Contest.



