В Волгограде в сауне погибла супружеская пара

Происшествия 02.11.2020 09:08
0
02.11.2020 09:08
Трупы 34-летнего мужчины и его и 26-летней жены были обнаружены в сауне при частном домовладении в Кировском районе Волгограда в ночь с субботы на воскресенье. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, причиной гибели супругов могло стать отравление угарным газом. Трагедия произошла в частном доме, расположенном на улице Седова. Газовое оборудование в парилке, по предварительным данным, было неисправным.
По информации СУ СКР по Волгоградской области, сейчас идет доследственная проверка, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«Тела были обнаружены в предбаннике, где был включен газовый котел. Известно, что супруги проживали в указанном домовладении на протяжении длительного периода времени, арендовав жилплощадь у местного жителя. Именно он обнаружил погибших, вызвав на место происшествия врачей скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов», - рассказали следователи.
Реклама
Болельщики из Волгограда, Москвы и Краснодара пошалили после игры "Ротора" и "ЦСКА"02.11.2020 10:35
Происшествия 02.11.2020 10:35
В центре Волгограда легковушка «KIA» обняла столб – водитель в больнице02.11.2020 10:09
Происшествия 02.11.2020 10:09
Житель Волжского намудрил со сказкой для полиции01.11.2020 11:42
Происшествия 01.11.2020 11:42
В Волгограде в массовом ДТП пострадали три человека01.11.2020 10:08
Происшествия 01.11.2020 10:08
В станице Волгоградской области пьяный водитель протаранил забор01.11.2020 09:58
Происшествия 01.11.2020 09:58
Трагедия с гибелью молодой женщины произошла в центре Волгограда31.10.2020 17:31
Происшествия 31.10.2020 17:31
В Волгограде ремонт бывшего кинотеатра «Победа» начался с пожара31.10.2020 11:34
Происшествия 31.10.2020 11:34
Дагестанец вылетел на встречку: житель Волгоградской области погиб в лобовом ДТП31.10.2020 09:52
Происшествия 31.10.2020 09:52
В Волгограде умер выпавший из окна госпиталя пациент с COVID-1929.10.2020 10:21
Происшествия 29.10.2020 10:21
Под Волгоградом полная пассажиров машина опрокинулась в кювет29.10.2020 10:08
Происшествия 29.10.2020 10:08
Пациент с короновирусом выпал из окна инфекционного госпиталя в Волгограде28.10.2020 20:02
Происшествия 28.10.2020 20:02
Живое дерево в центре Волгограда загорелось из-за окурка28.10.2020 15:23
Происшествия 28.10.2020 15:23
"Поехали ночью гулять": в Волгоградской области 14-летняя школьница погибла в перевернувшейся машине28.10.2020 14:46
Происшествия 28.10.2020 14:46
Жители Волгограда подарили мошенникам еще 600 тысяч рублей28.10.2020 11:43
Происшествия 28.10.2020 11:43
Водители-беспредельщики активизировались на дорогах Волжского28.10.2020 10:48
Происшествия 28.10.2020 10:48
Реклама