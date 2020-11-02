В Волгограде в сауне погибла супружеская пара

Трупы 34-летнего мужчины и его и 26-летней жены были обнаружены в сауне при частном домовладении в Кировском районе Волгограда в ночь с субботы на воскресенье. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, причиной гибели супругов могло стать отравление угарным газом. Трагедия произошла в частном доме, расположенном на улице Седова. Газовое оборудование в парилке, по предварительным данным, было неисправным.

По информации СУ СКР по Волгоградской области, сейчас идет доследственная проверка, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Тела были обнаружены в предбаннике, где был включен газовый котел. Известно, что супруги проживали в указанном домовладении на протяжении длительного периода времени, арендовав жилплощадь у местного жителя. Именно он обнаружил погибших, вызвав на место происшествия врачей скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов», - рассказали следователи.



