Происшествия

В Волгограде в сауне погибла супружеская пара

Происшествия 02.11.2020 09:08
0
02.11.2020 09:08


Трупы 34-летнего мужчины и его и 26-летней жены были обнаружены в сауне при частном домовладении в Кировском районе Волгограда в ночь с субботы на воскресенье. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, причиной гибели супругов могло стать отравление угарным газом. Трагедия произошла в частном доме, расположенном на улице Седова. Газовое оборудование в парилке, по предварительным данным, было неисправным.
По информации СУ СКР по Волгоградской области, сейчас идет доследственная проверка, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 «Тела были обнаружены в предбаннике, где был включен газовый котел. Известно, что супруги проживали в указанном домовладении на протяжении длительного периода времени, арендовав жилплощадь у местного жителя. Именно он обнаружил погибших, вызвав на место происшествия врачей скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов», - рассказали следователи.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Происшествия
02.11.2020 10:35
Происшествия 02.11.2020 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2020 10:09
Происшествия 02.11.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2020 11:42
Происшествия 01.11.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2020 10:08
Происшествия 01.11.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2020 09:58
Происшествия 01.11.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2020 17:31
Происшествия 31.10.2020 17:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2020 11:34
Происшествия 31.10.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2020 09:52
Происшествия 31.10.2020 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2020 10:21
Происшествия 29.10.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2020 10:08
Происшествия 29.10.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2020 20:02
Происшествия 28.10.2020 20:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2020 15:23
Происшествия 28.10.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2020 14:46
Происшествия 28.10.2020 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2020 11:43
Происшествия 28.10.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2020 10:48
Происшествия 28.10.2020 10:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:39
В Волгоградской области мать троих погибших детей отправили в колониюСмотреть фотографии
12:32
Родители волгоградских выпускников взыскали с известного кафе предоплату за «сгоревший» выпускнойСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский «КАУСТИК» победил в конкурсе, организованном Российским Союзом химиковСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области коронавирусные сводки продолжают ужасатьСмотреть фотографии
11:37
Ищите, где хотите: в Волгоградской области в ковидном госпитале нет антибиотиков для пенсионеркиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
В Садах Придонья выбирают лучших по профессииСмотреть фотографии
10:35
Болельщики из Волгограда, Москвы и Краснодара пошалили после игры "Ротора" и "ЦСКА"Смотреть фотографии
10:09
В центре Волгограда легковушка «KIA» обняла столб – водитель в больницеСмотреть фотографии
09:54
Овечки из Дагестана без документов поселились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:08
В Волгограде в сауне погибла супружеская параСмотреть фотографии
08:20
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: ряд районных коммунальных операторов не оплачивает электроэнергию весь 2020 годСмотреть фотографии
21:04
В Дзержинском районе Волгограда наведение властями порядка обернулось гаражной свалкойСмотреть фотографии
20:06
«Кто в черном мешке?»: в Волгограде родные умершего в ковидном госпитале пенсионера потребовали опознания телаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Волгоградский «Ротор» проиграл ЦСКА - 0:1Смотреть фотографии
18:57
Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью бывшего губернатора Волгоградской области и сенатора Николая МаксютыСмотреть фотографии
17:32
Новыми жертвами коронавируса в Волгоградской области стали три женщины и мужчинаСмотреть фотографии
17:23
Из Волгоградской области выдворят настырного гражданина АрменииСмотреть фотографии
15:17
Николая Максюту похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:30
Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
12:15
Сядет надолго: избивший волгоградца Арсен Мелконян будет отвечать за смертьСмотреть фотографии
11:58
Все больше и все страшнее: коронавирус вцепился в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:42
Житель Волжского намудрил со сказкой для полицииСмотреть фотографии
11:28
Сотрудники “Виво маркет” повышают квалификацию в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговлиСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде в массовом ДТП пострадали три человекаСмотреть фотографии
22:33
В Волгограде умерла Заслуженный тренер Арина ТарасоваСмотреть фотографии
21:37
Дети Волгоградской области получат "индивидуальные" подарки к Новому годуСмотреть фотографии
21:28
Придется посидеть без тепла: к ремонту рванувшего трубопровода в Дзержинском районе Волгограда подойдут основательноСмотреть фотографии
21:09
Чиновники запретили спасать приговоренные к казни дубы Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
18:22
Лекарств нет, но вы держитесь: больным волгоградцам предлагают ждать поставок в аптекиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Трагедия с гибелью молодой женщины произошла в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 