



Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в одной из больниц Подмосковья. Ему было 73 года. Как стало известно ИА "Высота 102", Николай Кириллович боролся с коронавирусной инфекцией, но течение болезни усугублялось хроническим заболеванием. 8 октября от тяжелой продолжительной болезни умерла супруга экс-губернатора Лидия Максюта. Николай Максюта тогда уже болел коронавирусом и врачи не разрешили ему проститься с женой.

Николай Кириллович Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 годы. Затем до 2014 года являлся членом Совета Федерации РФ.

Редакция ИА "Высота 102" выражает искренние соболезнования родным Николая Кирилловича.