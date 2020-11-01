Общество

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавируса

Общество 01.11.2020 12:30
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01.11.2020 12:30


Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в одной из больниц Подмосковья. Ему было 73 года. Как стало известно ИА "Высота 102", Николай Кириллович боролся с коронавирусной инфекцией, но течение болезни усугублялось хроническим заболеванием. 8 октября  от тяжелой продолжительной болезни умерла супруга экс-губернатора Лидия Максюта. Николай Максюта тогда уже болел коронавирусом и врачи не разрешили ему проститься с женой. 
Николай Кириллович Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 годы. Затем до 2014 года являлся членом Совета Федерации РФ. 
Редакция ИА "Высота 102" выражает искренние соболезнования родным Николая Кирилловича. 

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