Экология

Чиновники запретили спасать приговоренные к казни дубы Волго-Ахтубинской поймы

Экология 31.10.2020 21:09
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31.10.2020 21:09


Акцию по лечению дубов, на которых неизвестные лица сделали зарубки, общественники планировали провести в воскресенье 1 ноября. Как сообщает ИА "Высота 102", представители органов власти Волгоградской области были приглашены для участия в спасении деревьев соответствующим письмом. В ответ временно осуществляющий полномочия председателя регионального комитета природных ресурсов А.С. Резников известил защитников природы, что "проведение мероприятий по "лечению" (ремонту) деревьев при отсутствии рекомендаций, подготовленных специализированной организацией, изложенных в акте лесопатологоанатомического обследования, не допускается действующим законодательством РФ". На основе каких рекомендаций на здоровых многолетних дубах ранее были сделаны зарубки, означающие предстоящее уничтожение деревьев, в комитете природных ресурсов не уточнили. 

Как предполагают общественники, зарубки и запилы на стволах живых дубов природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" были проведены без правовых оснований в рамках процедуры трассировки спроектированной дороги, которая должна соединить мосты через Волгу и Ахтубу. Известно, что общественники обратились в СУ СКР по Волгоградской области с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолия Васильева, распоряжения которого, по мнению защитников природы, были незаконными. 

Как сообщалось ранее, грядущее строительство четырехполосной транзитной магистрали в границах земель лесного фонда и особо охраняемой природной территории вызвало общественный резонанс. Предполагается , что реализация в полном объеме комплексного проекта мостового перехода через Волгу позволит разгрузить Первую и Вторую продольные магистрали, исторический центр Волгограда и обеспечит возможность прямого выезда транспорта на межрегиональные и международные автомобильные трассы. 
Ради стройки планируется вырубить порядка 15 тысяч здоровых многолетних дубов, также будет нарушена естественная среда обитания животных, под угрозой окажется нерест рыбы и водный баланс нескольких ериков биосферного заповедника.
Это вызвало возмущение ряда общественников и местных жителей. Власти заявляли, что выбранный вариант строительства трассы – самый оптимальный и экономичный, и пообещали провести компенсационные высадки саженцев дубов, которые если и вырастут, то лишь к концу 21 века. Представители общественности считают, что вырубка реликтовых дубов на территории природного парка противоречит Конституции РФ, Лесному кодексу РФ и закону об особо охраняемых территориях.
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой был вынесен протест на приказ комитета природных ресурсов Волгоградской области по утверждению заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации по первому этапу строительства Третьего пускового комплекса моста через Волгу. Сейчас чиновники Волгоградской области готовят изменения в положение о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", которые узаконят вырубку деревьев, в том числе дубов, ради строительства линейных объектов. 



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