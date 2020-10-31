В Волгограде ремонт бывшего кинотеатра «Победа» начался с пожара

Огонь вспыхнул сегодня около 5 утра в здании бывшего кинотеатра «Победа» на улице Коммунистической в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, пламя бушевало в районе чердака здания, которое является памятником культуры.

Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре на улице Коммунистической поступило в 04.48. В здании размером 2100 квадратных метров, которое находится на реконструкции, горела деревянная обрешетка кровли на площади 30 квадратных метров. Пожарные расчеты 3-ей ПСЧ ликвидировали горение в 06.02. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в бывшем кинотеатре «Победа» начинается масштабный ремонт. В сентябре администрация региона объявляла конкурс на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения . Начальная стоимость работ составила почти 538 млн рублей, выделенных из бюджета области. Подрядчик уже определен.

По замыслу областных властей, в «Победу» переедет областной театр кукол. Также проектом предусмотрено обустройство многофункционального зала для массовых мероприятий и помещений для кружков с сохранением всех элементов декора фасадов и интерьеров.



