В Волгограде ремонт бывшего кинотеатра «Победа» начался с пожара

Происшествия 31.10.2020 11:34
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31.10.2020 11:34
Огонь вспыхнул сегодня около 5 утра в здании бывшего кинотеатра «Победа» на улице Коммунистической в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, пламя бушевало в районе чердака здания, которое является памятником культуры.
Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре на улице Коммунистической поступило в 04.48. В здании размером 2100 квадратных метров, которое находится на реконструкции, горела деревянная обрешетка кровли на площади 30 квадратных метров. Пожарные расчеты 3-ей ПСЧ ликвидировали горение в 06.02. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в бывшем кинотеатре «Победа» начинается масштабный ремонт. В сентябре администрация региона объявляла конкурс на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения. Начальная стоимость работ составила почти 538 млн рублей, выделенных из бюджета области. Подрядчик уже определен.
По замыслу областных властей, в «Победу» переедет областной театр кукол. Также проектом предусмотрено обустройство многофункционального зала для массовых мероприятий и помещений для кружков с сохранением всех элементов декора фасадов и интерьеров.
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