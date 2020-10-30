



По традиции в канун зимнего максимума нагрузок на энергосистему ПАО «Волгоградэнергосбыт» публикует на своем сайте список крупнейших должников среди ресурсоснабжающих предприятий, расположенных в районах области, «благодаря» которым энергетики вступают в зиму со значительной брешью в финансах.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, по сумме накопленной просроченной задолженности лидирует МУП г. Котово «Водоканал», задолжавший за электроэнергию более 130 миллионов рублей. Также в лидерах «черного списка» отмечены:

– МУП «ЖКХ Городищенского района» – 49 млн. 280 тысяч рублей;

– МУП по эксплуатации Калачевского группового водопровода Советского сельского поселения – 34 млн. 313 тыс. руб.;

– ООО «Осока-Лик» (Светлоярский район) – 10 млн. 350 тыс. руб;

– унитарное муниципальное предприятие «Новониколаевское МПОКХ» – 7 млн. 163 тыс.;

– МУП «Водоочистные сооружения Палласовского района» – 6 млн. 389 тыс. руб.;

– МУП «Линевский коммунальный комплекс» (Жирновский район) – 6 млн. 270 тыс. руб.;

– МКУ Даниловского муниципального района «Хозяйственно-эксплуатационная служба» – чуть менее 3 млн. руб.

Среди должников из разряда злостных – также муниципальные и частные ресурсоснабжающие организации Суровикинского, Среднеахтубинского, Ленинского, Камышинского, Ольховского районов, г. Волжского. Из садоводческих товариществ, оказывающих коммунальные услуги, в список крупнейших дебиторов включены ОНТ «Малоивановское» (2 млн. 887тыс. руб.), «ОНТ «Пичуга» (2 млн. 181 тыс. руб.).

Если взглянуть на состав списка крупнейших дебиторов, то из года в год в него входят предприятия из одних и тех же населенных пунктов. Так долговой вопрос водоканала г. Котово тянется с мая 2014 года, МУП Калачевского группового водовода – с декабря 2014, Линевского ЖКХ – с сентября 2019 г., ЖКХ Городищенского района – с июня 2019-го, «Осока-Лик» с февраля 2019-го.

«Просрочка выплат за потребленную электроэнергию допускается хозяйствующими субъектами из этого списка не первый год, и они не раз становились объектами судебных разбирательств по оплате поставленной электроэнергии. Зачастую, желая очиститься от долговых претензий, их учредители передают муниципальное коммунальное имущество все новым и новым предприятиям со схожими названиями, но суть их работы остается прежней – дотянуть до долгового коллапса, а там сменить вывеску, похоронив долги. Так что приходится констатировать либо хронически плачевное техническое состояние данных коммунальных мощностей, не позволяющее вести безубыточную работу, либо отсутствие должного уровня управления ими», – отмечают в пресс-службе.

Впрочем, в проблемном 2020-м году наращивают долги и предприятия, ранее относительно стабильно осуществлявшие оплату.

Так, энергетики были вынуждены неоднократно обращаться в арбитражный суд с требованиями о взыскании задолженности МУП «ЖКХ Среднеахтубинского района» по оплате электроэнергии, потребленной с января по август 2020 года на общую сумму 2 миллиона 476 тысяч рублей. При этом с января по сентябрь – оплата не была получена ни в одном платежном периоде, лишь в марте среднеахтубинские коммунальщики раскошелились на 141 тысячу рублей при месячном начислении 327 тыс. руб.

Учитывая, что коммунальный оператор успешно работает, собирает деньги с населения, но до энергетиков они не доходят, и при этом по закону последней мерой воздействия на неплательщика остается ввод режима ограничения потребления электроэнергии – Волжское управление ПАО «Волгоградэнергосбыт» обратилось в правоохранительные органы, к главе муниципалитета и в другие компетентные ведомства с просьбой содействовать разрешению ситуации, провести проверку деятельности предприятия и не допустить коммунального коллапса.

В целом, предприятия «черного списка» задолжали за энергоресурс более 274 миллионов рублей.

Для истребования просроченной задолженности ПАО «Волгоградэнергосбыт» принимает все меры, предусмотренные законодательством – взыскание невыплаченных средств и пени через суд, привлечение к солидарной материальной ответственности муниципалитетов-учредителей, а к административной – руководства предприятий-неплательщиков.

Учитывая статус этих предприятий, необходимо понимать, что желание «сэкономить» на оплате электроэнергии, в конечном счете, ставит под удар саму возможность развивать весь коммунальный комплекс в данных районах. Не говоря о том, что должниками наносится значительный ущерб работе энергосистемы и, в конечном счете, интересам добросовестных потребителей электроэнергии, вовремя оплачивающих выставленные им счета.



