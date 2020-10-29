Экология

Отделались условно: в Волгоградской области вынесен приговор по следам скандала с расчисткой ериков

Экология 29.10.2020 20:36
0
29.10.2020 20:36


На фото: Юрий Яковлев крайний справа. 
Руководитель ООО «Волгоградспецресурс» Юрий Яковлев и его подчиненный Вячеслав Квинтюк сегодня выслушали приговор Среднеахтубинского районного суда, который признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, в пособничестве при злоупотреблении полномочиями и в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в судебном заседании установлено, что между фирмой подсудимого и на тот момент  министерством природных ресурсов и экологии Волгоградской области в 2014 году был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке ерика Каширин и протоки от ерика Каширин до озера Проклятое на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Стоимость указанных работ по контракту составила 38,6 млн рублей.
Выполнив часть предусмотренных договором работ, директор фирмы при помощи своего подчиненного подготовил заказчику акты о полном исполнении взятых на себя обязательств. После этого работы были оплачены заказчиком в полном объеме.
Однако ряд предусмотренных контрактной документацией работ (техническая и биологическая рекультивация почвы) стоимостью более 15 млн рублей фактически не были выполнены.
Кроме того, директор фирмы организовал складирование грунта из ерика Каширин на земельных участках, являющихся особо охраняемой природной территорией. В результате уничтожения плодородного слоя почвы на указанных земельных участках окружающей природной среде был причинен ущерб в сумме более 162 млн рублей.
Вину в злоупотреблении полномочиями директор организации признал частично, в нарушении правил охраны окружающей природной среды - отрицал. Его подчиненный своей вины не признал.

На фото Вячеслав Квинтюк крайний слева. 
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
С учетом обстоятельств совершения преступлений государственное обвинение настаивало на назначении директору фирмы наказания в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его подчиненному – 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Однако Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил руководителя организации к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, его подчиненного – к 1 году 6 месяцам условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил. По мере поступления приговора в прокуратуру будет решен вопрос об обжаловании, пояснили в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, ИА «Высота 102» подробно рассказывало об этом громком деле. О том, что расчистка ерика проводилась «для видимости», первыми узнали представители общественной организации от сотрудников, которые здесь работали. Общественники сообщили о том, что с расчисткой ерика не все так чисто в облкомприроды, однако в комитете  активистов «успокоили» и заверили, что объем работ выполнен полностью, а также поблагодарили за неравнодушие. Правда, потом выяснилось, что сотрудники ведомства проводили лишь визуальный осмотр процесса. Впоследствии в комитете и вовсе заявили, что контролировать выполнение работ должна была сторонняя организация «Наутилус». 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экология
29.10.2020 15:23
Экология 29.10.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2020 16:24
Экология 27.10.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2020 12:50
Экология 27.10.2020 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.10.2020 11:40
Экология 27.10.2020 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.10.2020 11:25
Экология 27.10.2020 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экология
23.10.2020 19:00
Экология 23.10.2020 19:00
Комментарии

0
Далее
Экология
21.10.2020 10:02
Экология 21.10.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Экология
21.10.2020 07:42
Экология 21.10.2020 07:42
Комментарии

0
Далее
Экология
19.10.2020 17:01
Экология 19.10.2020 17:01
Комментарии

0
Далее
Экология
18.10.2020 18:43
Экология 18.10.2020 18:43
Комментарии

0
Далее
Экология
17.10.2020 10:22
Экология 17.10.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Экология
16.10.2020 16:48
Экология 16.10.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Экология
16.10.2020 15:21
Экология 16.10.2020 15:21
Комментарии

0
Далее
Экология
15.10.2020 18:16
Экология 15.10.2020 18:16
Комментарии

0
Далее
Экология
14.10.2020 13:35
Экология 14.10.2020 13:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:58
Половине жителей Волгоградской области хватает денег только на еду и одеждуСмотреть фотографии
20:36
Отделались условно: в Волгоградской области вынесен приговор по следам скандала с расчисткой ериковСмотреть фотографии
20:03
Широкую автодорогу построят в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:22
Дело о произволе на ферме расследовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:32
Об опасности инсульта напомнили жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:22
Востребованную цифровую профессию можно получить бесплатно по программам СбераСмотреть фотографии
16:41
Экспресс-тесты на COVID-19 увидели в поликлиниках Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:23
Старый знакомый вредитель облюбовал центр ВолгоградаСмотреть фотографии
15:09
Сергею Лаврову в администрации президента передали шокирующий ответ для сторонников волгоградского времениСмотреть фотографии
14:08
«Вау эффект»: под Волгоградом детская поликлиника после ремонта ошеломила пациентовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
«Будут вывозить до зимы»: из Волжского в Ташкент назначили 13 дополнительных поездовСмотреть фотографии
13:28
Коронавирус выявили у главы здравоохранения Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
Арестованный директор спортшколы в Волгограде задолжал миллионы семье убитого бизнесменаСмотреть фотографии
12:53
За сутки коронавирус подтвердили у 196 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:26
Единороссы устроили смотрины нового председателя комитета строительства Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Участники инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» обсудят цифровую трансформацию бизнеса в период пандемииСмотреть фотографии
11:53
МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данныхСмотреть фотографии
10:24
«Струсил и подговорил друзей»: в трагедии с гибелью 14-летней школьницы в Волгоградской области – новые подробностиСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде умер выпавший из окна госпиталя пациент с COVID-19Смотреть фотографии
08:21
На юге Волгограда в коммунальных траншеях от безнадеги выросли тополяСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
В особых отношениях с некоторыми УК уличены власти ВолжскогоСмотреть фотографии
18:28
Есть дозвон: заработал колл-центр для отчаявшихся больных Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
16:40
ВгАЗ подвел итоги работы за 9 месяцевСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области продавец виртуальной пшеницы получил реальный срокСмотреть фотографии
15:58
«Школьница могла быть за рулем»: выясняются подробности смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:23
Живое дерево в центре Волгограда загорелось из-за окуркаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
"Поехали ночью гулять": в Волгоградской области 14-летняя школьница погибла в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
13:38
Число онлайн-обращений в «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 года выросло на 30%Смотреть фотографии
13:37
Не надо мягкости: в Волгограде за уход от налогов коммерсанта лишили свободыСмотреть фотографии
12:56
Волгоградстат зафиксировал резкое подорожание популярного продуктаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 