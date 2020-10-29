Отделались условно: в Волгоградской области вынесен приговор по следам скандала с расчисткой ериков





На фото: Юрий Яковлев крайний справа.

Руководитель ООО «Волгоградспецресурс» Юрий Яковлев и его подчиненный Вячеслав Квинтюк сегодня выслушали приговор Среднеахтубинского районного суда, который признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, в пособничестве при злоупотреблении полномочиями и в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в судебном заседании установлено, что между фирмой подсудимого и на тот момент министерством природных ресурсов и экологии Волгоградской области в 2014 году был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке ерика Каширин и протоки от ерика Каширин до озера Проклятое на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Стоимость указанных работ по контракту составила 38,6 млн рублей.

Выполнив часть предусмотренных договором работ, директор фирмы при помощи своего подчиненного подготовил заказчику акты о полном исполнении взятых на себя обязательств. После этого работы были оплачены заказчиком в полном объеме.

Однако ряд предусмотренных контрактной документацией работ (техническая и биологическая рекультивация почвы) стоимостью более 15 млн рублей фактически не были выполнены.

Кроме того, директор фирмы организовал складирование грунта из ерика Каширин на земельных участках, являющихся особо охраняемой природной территорией. В результате уничтожения плодородного слоя почвы на указанных земельных участках окружающей природной среде был причинен ущерб в сумме более 162 млн рублей.

Вину в злоупотреблении полномочиями директор организации признал частично, в нарушении правил охраны окружающей природной среды - отрицал. Его подчиненный своей вины не признал.





На фото Вячеслав Квинтюк крайний слева.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

С учетом обстоятельств совершения преступлений государственное обвинение настаивало на назначении директору фирмы наказания в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его подчиненному – 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Однако Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил руководителя организации к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, его подчиненного – к 1 году 6 месяцам условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил. По мере поступления приговора в прокуратуру будет решен вопрос об обжаловании, пояснили в пресс-службе надзорного органа.