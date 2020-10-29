Коронавирус выявили у главы здравоохранения Волгоградской области

Здравоохранение 29.10.2020 13:28
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29.10.2020 13:28
Анатолий Себелев ушел на больничный в связи с выявленной у него коронавирусной инфекцией. Как стало известно ИА «Высота 102», руководитель комитета здравоохранения Волгоградской области чувствует себя относительно неплохо, поэтому способен удаленно держать руку на пульсе. При этом в строю остаются первый заместитель руководителя облздрава Ирина Карасева, заместитель Николай Алимов и другие замы. У них нет коронавируса и они работают в полную силу.
Из числа руководящих чиновников Волгоградской области на больничном по причине заражения коронавирусной инфекцией также находится заместитель губернатора Волгоградской области Андрей Косолапов. Как заверил источник в облздраве, Андрей Косолапов уже идет на поправку.
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