Коронавирус выявили у главы здравоохранения Волгоградской области





Анатолий Себелев ушел на больничный в связи с выявленной у него коронавирусной инфекцией. Как стало известно ИА «Высота 102», руководитель комитета здравоохранения Волгоградской области чувствует себя относительно неплохо, поэтому способен удаленно держать руку на пульсе. При этом в строю остаются первый заместитель руководителя облздрава Ирина Карасева, заместитель Николай Алимов и другие замы. У них нет коронавируса и они работают в полную силу.





Из числа руководящих чиновников Волгоградской области на больничном по причине заражения коронавирусной инфекцией также находится заместитель губернатора Волгоградской области Андрей Косолапов. Как заверил источник в облздраве, Андрей Косолапов уже идет на поправку.



