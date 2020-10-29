



В администрации президента России заявили, что вопрос, который был вынесен на референдум по времени, состоявшийся в 2018 году, был «неоднозначно сформулирован». Как говорится в ответе управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, подписанном главным советником департамента рассмотрения жалоб и правовой работы А.Клениным волгоградцу Сергею Лаврову, «после перехода Волгоградской области в 3-ю часовую зону значительная часть населения высказывалась также о неудобстве проживания в данной часовой зоне, о том, что многие жители Волгоградской области не посчитали нужным принять участие в референдуме, поскольку были уверены, что перевода в другой часовой пояс не произойдет».

При этом, судя по ответу, вопросов к опросу, который был инициирован Волгоградской облдумой и который вызвал массу претензий у его участников, в администрации президента нет. «Для проведения выявления мнения были сформированы 1342 счетные комиссии, которые работали параллельно с УИК в период проведения общероссийского голосования. Информация о возможности принять участие в выявлении мнения предварительно размещалась в СМИ, в социальных сетях и телеграмм-каналах. Выявление мнения проводилось на входе в помещения УИК открыто, без кабин для тайного голосования. Также было организовано проведение выявления мнения всех участков для голосования (на дому, на предприятиях и в организациях). Опросный лист выдавался гражданину однократно при предъявлении паспорта гражданина РФ или документа, его заменяющего», - цитата из документа.

В ведомстве подчеркнули, что в опросе по выявлению мнения населения приняли участие 1353857 человек, что на 197485 избирателей больше, чем в референдуме. А за московское время проголосовали 65,74% от принявших участие в опросе. «Принимая во внимание мнение населения, а также, что в ходе проведения опроса свою позицию высказало большее число избирателей и что вопрос, предложенный для голосования, был сформулирован более однозначно, постановлением Волгоградской облдумы принято решение о внесении на рассмотрении в Госдуму проекта закона об исчислении времени», - резюмируется в ответе.

Между тем, напомним, сторонники волгоградского времени не теряют надежды достучаться до всех органов власти и донести свою позицию не согласия с результатами опроса, который, по их мнению, был проведен с многочисленными нарушениями. Активисты провели уже несколько акций против перехода региона на московское время, отправили несколько посылок с бланками подписей в защиту волгоградского времени и продолжают «бомбить» различные органы власти многочисленными обращениями.



