ВгАЗ подвел итоги работы за 9 месяцев

Экономика 28.10.2020 16:40 Новости компаний
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28.10.2020 16:40 Новости компаний
Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ оценил результат работы за 9 месяцев текущего года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, за этот период выпущено более 53,5 тысяч тонн алюминия, что на 0,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля продаж продукции с добавленной стоимостью составила более 60%.
Объем выпуска обожженных анодных блоков вырос на 21 % по сравнению с результатами прошлого года и составил более 95 тысяч тонн.
С результатами работы РУСАЛа можно ознакомиться на сайте Компании.
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