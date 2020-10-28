ВгАЗ подвел итоги работы за 9 месяцев





Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ оценил результат работы за 9 месяцев текущего года.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, за этот период выпущено более 53,5 тысяч тонн алюминия, что на 0,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля продаж продукции с добавленной стоимостью составила более 60%.

Объем выпуска обожженных анодных блоков вырос на 21 % по сравнению с результатами прошлого года и составил более 95 тысяч тонн.