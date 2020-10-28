Живое дерево в центре Волгограда загорелось из-за окурка





Горящее дерево в одном из дворов на проспекте Ленина сегодня спасали пожарные расчеты. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар, скорее всего, произошел из-за непотушенного окурка, брошенного с балкона многоквартирного дома.





«По статистике каждый пятый пожар происходит из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Курильщики, особенно в нетрезвом состоянии, халатно относятся к пожарной безопасности, поэтому курение в квартире, в доме, в собственной постели рано или поздно приводит к печальным последствиям. В городской черте нередки пожары в квартирах из-за брошенных с верхних этажей окурков. В таких пожарах страдают не только курильщики, но и их соседи.

В пожарах по причине неосторожного обращения с огнем при курении зачастую гибнут люди», - в ГУ МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности.